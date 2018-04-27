На улицах Саратова до весны провисела новогодняя иллюминация

Жители областного центра недоумевают: на улице весна, а город дол сих пор в праздничных лампочках. Опутанные проводами решетки и фонари в исторической части Саратова , по мнению горожан, портят внешний облик улиц, архитектурных и исторических памятников.

«Саратов славился решетками. Некоторые из них еще сохранились. В их числе ограда «Липок». И каждый, у кого есть камера, делал фотографии этой ограды. И особенно кружевные арки на входах в парк. Черно-белая фотография была сделана мной в 2015 году. Это был один из открыточных видов. Почему был? Да потому, что сейчас сделать такой снимок нельзя, ибо не первый год решетка обезображена проводами новогодней иллюминации», — такой пост разместил в социальной сети Facebook саратовец Евгений Герасименко . Новогодние праздники закончились, — констатирует автор сообщения, — неужели так трудно убрать провода и лампочки, чтобы сделать самое туристическое место города фотогеничнее.

Такая же картина наблюдается и на улице Волжской.

Фото: Евгений Герасименко