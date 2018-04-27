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«Бессмертный полк»: Как стать участником Всероссийской акции?
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«Бессмертный полк»: Как стать участником Всероссийской акции? 

Mirmol.ru 1 час назад
Фото: Mirmol.ru
В День Победы дагестанцы смогут присоединиться ко Всероссийской акции «Бессмертный полк», которая пройдет 9 мая в честь празднования 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., сообщает Министерство по делам молодежи РД.
«Бессмертный полк» — акция, призванная сохранить память о Великой Отечественной войне, о каждом, кто, не жалея своей жизни, боролся за освобождение Родины», — пишут организаторы.
Для того чтобы стать участниками акции нужно принести с собой фотографию родственника, защищавшего Родину от фашизма и пройти с ней в колонне шествия.
«Фотографию лучше увеличить и сделать транспарант. Оптимальный размер фото — формат А4. На случай плохой погоды портрет рекомендуется заламинировать. Если подходящих фотографий участника войны нет, можно просто написать на транспаранте его фамилию, имя и отчество, а также воинское звание.
Изготовить портрет и штендер можно самостоятельно, а можно обратиться в мастерскую. В период подготовки к акции, фотографии ветеранов можно будет бесплатно распечатать в любом МФЦ РД (Многофункциональном центре)», — инструктируют в ведомстве.
Инструкцию по изготовлению штендера в домашних условиях можно найти по ссылке: http://www.bolshoyvopros.ru/questions/2021377-kak-sdelat-shtender-s-portretom-dlja-bessmertnogo-polka-svoimi-rukami.html Шаблоны для оформления фото вы можете найти здесь: http://8-art.ru/download/967-download-bessmertnyi-polk/
Участники шествия в Махачкале начинают собираться на площади им. Ленина в 12:00, а начало движения будет в 14:00 с центральной площади города по проспекту Расула Гамзатова до улицы Леваневского, затем колонна свернет вниз и направится к Родопскому бульвару.
«Участникам акции категорически запрещено использовать символику, не имеющую отношения к «Бессмертному полку», как политическую, так и коммерческую», — предупреждают в министерстве.
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