Ряд улиц в Москве перекроют 5, 8 и 9 мая из-за проведения мероприятий в честь 73-й годовщины победы

Движение транспорта на нескольких улицах Москвы будет перекрыто 5, 8 и 9 мая 2018 г. в связи с проведением мероприятий, посвященных 73-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в информационном центре транспортного комплекса Москвы.

«Перекрытия в связи с проведением мероприятий, посвященных 73-й годовщине победы в ВОВ будут введены на нескольких участках», — говорится в сообщении.

Уточняется, что 5 мая с 11:00 до 13:15 движение перекроют на участке ул. Мосрентген от д. 33 до Проектируемого проезда №139. 8 мая с 10:00 до 12:00 будет перекрыт участок Солнцевского проспекта от ул. Щорса до д. 19 по ул. Богданова. 9 мая с 10:30 до 22:00 перекрытие введут на участке ул. Богданова от д. 50 до пересечения с Солнцевским проспектом, а с 13:30 до 15:00 — на Сонцевском проспекте от ул. 50-летия Октября до ул. Богданова.

Также 8 мая с 10:30 до 12:00 движение перекроют на участке ул. Речников от д. 14, корп. 1 до д. 36; с 12:00 до 13:00 — на ул. Мусы Джалиля от Хордового проезда до Орехового проезда; с 12:30 до 13:00 — на ул. 1-я Вольская, в Проектируемом проезде №83 и на ул. Некрасовская.

В свою очередь 8 мая с 12:00 до 13:00 полностью будет перекрыт участок ул. Малышева от ул. Юных Ленинцев до ул. Шкулева; а также в на срок до 10 минут — участок ул. Юных Ленинцев от ул. Артюхиной до ул. Малышева, ул. Чистова в районе пересечения с ул. Малышева, ул. Шкулева в районе пересечения с ул. Малышева.