Алибаба планирует предоставить китайским судам облачные сервисы

Нанкин , 27 апреля / Синьхуа / — Китайский гигант электронной коммерции Алибаба объявил о снабжении в будущем своей технологией искусственного интеллекта /ИИ/ тысяч китайских судов с целью помочь им совместно использовать прямую трансляцию и облачные сервисы.

На конференции по теме облачных вычислений Алибаба, состоявшейся в четверг в Нанкине /пров. Цзянсу, Восточный Китай/, компания облачных сервисов при гиганте электронной коммерции «Облако Алибаба» / Alibaba Cloud/ сообщила, что она будет сотрудничать вместе с цзянсуской технологической компанией Синьшиюнь /Jiangsu Xinshiyun Technology Co., Ltd. /, чтобы усовершенствовать онлайн-платформу облачных сервисов, которая соединит 10 тыс. судов.

В настоящее время компания Синьшиюнь управляет крупнейшей в стране базой данных судебных процессов и облачной платформой, сотрудничая в этой области с более чем 2100 судами, включая Верховный народный суд Китая и 32 провинциальных суда высшей ступени.

Вице-президент компании «Облако Алибаба» Ли Цзинь сказал, что технологии ИИ Алибаба помогут судам делать аудио— и видеозаписи, транскрибировать их, а также транслировать судебные разбирательства в прямом эфире. -0-