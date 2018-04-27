Ещё
Алибаба планирует предоставить китайским судам облачные сервисы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Алибаба планирует предоставить китайским судам облачные сервисы 

ИА Синьхуа 1 час назад
Нанкин, 27 апреля /Синьхуа/ — Китайский гигант электронной коммерции Алибаба объявил о снабжении в будущем своей технологией искусственного интеллекта /ИИ/ тысяч китайских судов с целью помочь им совместно использовать прямую трансляцию и облачные сервисы.
На конференции по теме облачных вычислений Алибаба, состоявшейся в четверг в Нанкине /пров. Цзянсу, Восточный Китай/, компания облачных сервисов при гиганте электронной коммерции «Облако Алибаба» /Alibaba Cloud/ сообщила, что она будет сотрудничать вместе с цзянсуской технологической компанией Синьшиюнь /Jiangsu Xinshiyun Technology Co., Ltd. /, чтобы усовершенствовать онлайн-платформу облачных сервисов, которая соединит 10 тыс. судов.
В настоящее время компания Синьшиюнь управляет крупнейшей в стране базой данных судебных процессов и облачной платформой, сотрудничая в этой области с более чем 2100 судами, включая Верховный народный суд Китая и 32 провинциальных суда высшей ступени.
Вице-президент компании «Облако Алибаба» Ли Цзинь сказал, что технологии ИИ Алибаба помогут судам делать аудио— и видеозаписи, транскрибировать их, а также транслировать судебные разбирательства в прямом эфире. -0-
ИА Синьхуа: последние новости
Генпрокуратура Казахстана и Следственный комитет России подписали два соглашения о сотрудничестве Срочно: 36 боевиков ИГ убиты при авиаударе Ирака в Сирии В Ташкенте проходит международная выставка "Expo-Russia Uzbekistan 2018"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мы должны «дожать» Россию458
Джигарханян захотел умереть дома23
Отец российского миллиардера найден мертвым в Москве116
Майские пенсии доставят по особому графику78
«Россия отдаст Крымский мост в виде контрибуции»72
Видео
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:30
Посадка Су-57 попала на видео
Армия Оружие
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
09:56
Песков ответил на вопрос о прошении Собчак
Политика Происшествия
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
01:44
Учитель скрутил школьника во время урока
Другое Происшествия
01:36
Принц Уильям и Кейт Миддлтон дали имя новорождённому сыну
В мире Европа
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
Другое Происшествия
02:02
Очередной ролик перехвата НЛО летчиками США
Другое Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение