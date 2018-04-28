Всемирный день охраны труда отметили на Лермонтовском проспекте

В пятницу, 27 апреля, в культурном центре «Лидер» на Лермонтовском проспекте, дом 2, корпус 2 состоялся информационный час «Вопрос-ответ», посвященный Всемирному дню охраны труда.

«Знаете ли вы, какая температура должна быть в рабочем помещении и какие простые правила безопасности нужно соблюдать? Именно эти вопросы стали темой полезной беседы со специалистом по охране труда, который подробно ответил на все вопросы и презентовал полезную информацию», — сообщается на сайте учреждения.

Участники встречи получили много интересной и полезной информации. (вт)