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Всемирный день охраны труда отметили на Лермонтовском проспекте
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Всемирный день охраны труда отметили на Лермонтовском проспекте 

Управа района Выхино-Жулебино 1 час назад
Фото: Управа района Выхино-Жулебино
В пятницу, 27 апреля, в культурном центре «Лидер» на Лермонтовском проспекте, дом 2, корпус 2 состоялся информационный час «Вопрос-ответ», посвященный Всемирному дню охраны труда.
«Знаете ли вы, какая температура должна быть в рабочем помещении и какие простые правила безопасности нужно соблюдать? Именно эти вопросы стали темой полезной беседы со специалистом по охране труда, который подробно ответил на все вопросы и презентовал полезную информацию», — сообщается на сайте учреждения.
Участники встречи получили много интересной и полезной информации. (вт)
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