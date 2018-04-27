Не бойтесь отказывать. 8 ситуаций, когда можно сказать «нет» начальству

На рабочем месте мы вынуждены проявлять гибкость для эффективного выполнения задач, взаимодействия с коллегами и руководством, а также достижения желаемого результата. Однако иногда неумение сказать «нет» на некоторые просьбы со стороны начальства сильно отражается на нашей производительности и даже самочувствии, поскольку не стоит брать на себя больше, чем вы можете сделать, или делать то, что является бессмысленным. Ниже представлены восемь вещей, на которые вполне разумно сказать «нет» на работе. Неэффективные задачи Если вам поручают заняться каким-то делом, которое не принесет лично вам и компании в целом никакой пользы, лучше задуматься, стоит ли тратить на это свое время. Кроме того, результатов такого труда вряд ли будет достаточно для продвижения по карьерной лестнице. Цели и обязанности Не стоит браться за работу, которая не вписывается в цели и обязанности, предусмотренные вашей должностью. К примеру, вряд ли менеджер по продажам должен возиться с делами, которые обычно выполняет секретарь. Ненужные встречи Иногда участие в различных деловых встречах лишено всякого смысла. Агентство Harvard Business Review провело опрос, который показал, что для 65% респондентов встречи мешали выполнять их прямые обязанности, еще 71% заявили, что такие мероприятия оказывались «непродуктивными и неэффективными». 24/7 Работа — важна, однако вы не обязаны оставаться на связи 24/7, особенно если уже освободились или находитесь на выходном. Важно разделять работу и личную жизнь, иначе связанные с профессией проблемы и заботы отразятся и на вашем личном мире. Ценности Если поручение начальства вступает в конфликт с вашими личными ценностями, не стоит ломать собственную личность. При этом важно сразу обозначить границы, чтобы работодатель понимал, какие задачи вам лучше не поручать. Сроки Есть разница между просьбой к сотрудникам ускориться и требованием добиться невозможного. Согласие с малоприоритетными проектами, которые вы не можете выполнить, плохо отражается на вашей работе. Дополнительная работа Не стоит браться за дополнительную работу, если вы уже согласились на какие-либо дополнительные задания. Не нужно загружать себя, поскольку это может негативно отразиться на качестве выполняемых задач. Оценка сил Конечно, когда нам предлагают взяться за какую-то интересную работу, возникает желание согласиться, чтобы получить одобрение начальства. Однако стоит оценить собственные силы и не соглашаться на такое при знании, что кто-то другой из коллектива может справиться с задачей лучше. Важно уметь ориентироваться на общий результат, а не только на собственные заслуги.