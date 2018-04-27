Осознанный выбор: из тундры оленей отправить в лес, а молодёжь — в города

В нём приняли участие представители исполнительной и законодательной ветвей власти, общественники, оленеводы, руководители сельхозпредприятий, председатели общин и научное сообщество.

От Союза оленеводов ЯНАО выступил председатель правления Союза оленеводов Ямала, руководитель семейно-родовой общины коренных малочисленных народов Севера «Сядэй-Яхинская» Степан Вануйто. Он рассказал о проекте, который реализует община на территории Тазовского района по переселению домашних северных оленей в лесотундру из тундровой зоны района. Община намерена применить технологию изгородного содержания домашних северных оленей. Об этом корреспонденту ИА «Север-Пресс» сообщил исполнительный директор Союза оленеводов ЯНАО Тимур Акчурин.

Перегон оленей, принадлежащих общине, она планирует для разгрузки оленьих пастбищ на севере Тазовского района. Это поголовье будет содержаться в изгороди протяженностью около 50 километров по периметру. Степан Вануйто подчеркнул, что этот проект является пилотным.

Он рассказал, что оленеводы «Сядэй-Яхинской» объехали и осмотрели на наличие кормовой базы неиспользуемые земли юга Тазовского района. Они определили оптимальный участок, необходимый для реализации данного проекта.

Также Степан Вануйто акцентировал внимание на том, что биологические ресурсы тундры не безграничны, а, следовательно, в перспективе необходимо создавать условия не для максимального вовлечения молодёжи в оленеводство, а, наоборот, для привлечения людей в посёлки и города.

«Представление о том, что все кочевники хотят жить, только сохраняя «традиционный образ жизни», далеко от действительности, — отметил председатель правления Союза оленеводов ЯНАО. — При встрече в чумах подростки мне рассказывали о том, что хотят быть экономистами, юристами или сотрудниками предприятия ТЭКа. Разговоры о необходимости сохранения традиционного образа жизни должны смениться задачей создания условий для осознанного выбора молодежью — оставаться ли в тундре или выбирать иную профессию. Тем более, я — сын потомственного оленевода и сам долгое время работал в сфере ТЭКа. Это мне не помешало вернуться и заниматься сохранением и развитием северного оленеводства, только уже в качестве управленца».