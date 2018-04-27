Ещё
Осознанный выбор: из тундры оленей отправить в лес, а молодёжь — в города
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Осознанный выбор: из тундры оленей отправить в лес, а молодёжь — в города 

ИА Север-Пресс 2 часа назад
Фото: ИА Север-Пресс
В Салехарде прошло совещание по вопросам состояния оленьих пастбищ и необходимости выбора оптимальных путей развития оленеводства в Ямало-Ненецком автономном округе.
В нём приняли участие представители исполнительной и законодательной ветвей власти, общественники, оленеводы, руководители сельхозпредприятий, председатели общин и научное сообщество.
От Союза оленеводов ЯНАО выступил председатель правления Союза оленеводов Ямала, руководитель семейно-родовой общины коренных малочисленных народов Севера «Сядэй-Яхинская» Степан Вануйто. Он рассказал о проекте, который реализует община на территории Тазовского района по переселению домашних северных оленей в лесотундру из тундровой зоны района. Община намерена применить технологию изгородного содержания домашних северных оленей. Об этом корреспонденту ИА «Север-Пресс» сообщил исполнительный директор Союза оленеводов ЯНАО Тимур Акчурин.
Перегон оленей, принадлежащих общине, она планирует для разгрузки оленьих пастбищ на севере Тазовского района. Это поголовье будет содержаться в изгороди протяженностью около 50 километров по периметру. Степан Вануйто подчеркнул, что этот проект является пилотным.
Он рассказал, что оленеводы «Сядэй-Яхинской» объехали и осмотрели на наличие кормовой базы неиспользуемые земли юга Тазовского района. Они определили оптимальный участок, необходимый для реализации данного проекта.
Также Степан Вануйто акцентировал внимание на том, что биологические ресурсы тундры не безграничны, а, следовательно, в перспективе необходимо создавать условия не для максимального вовлечения молодёжи в оленеводство, а, наоборот, для привлечения людей в посёлки и города.
«Представление о том, что все кочевники хотят жить, только сохраняя «традиционный образ жизни», далеко от действительности, — отметил председатель правления Союза оленеводов ЯНАО. — При встрече в чумах подростки мне рассказывали о том, что хотят быть экономистами, юристами или сотрудниками предприятия ТЭКа. Разговоры о необходимости сохранения традиционного образа жизни должны смениться задачей создания условий для осознанного выбора молодежью — оставаться ли в тундре или выбирать иную профессию. Тем более, я — сын потомственного оленевода и сам долгое время работал в сфере ТЭКа. Это мне не помешало вернуться и заниматься сохранением и развитием северного оленеводства, только уже в качестве управленца».
ИА Север-Пресс: последние новости
Владимир Путин с Днем Победы персонально поздравит 500 ямальских ветеранов Салехардские Комбинат и Гидропорт «сольют» в общую канализацию Ни прилечь, ни на коне покататься. В московских аэропортах введены ограничения
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мы должны «дожать» Россию439
Джигарханян захотел умереть дома24
Отец российского миллиардера найден мертвым в Москве115
Майские пенсии доставят по особому графику77
Поставим Макаревича на место914
Видео
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:30
Посадка Су-57 попала на видео
Армия Оружие
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
09:56
Песков ответил на вопрос о прошении Собчак
Политика Происшествия
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
01:44
Учитель скрутил школьника во время урока
Другое Происшествия
01:36
Принц Уильям и Кейт Миддлтон дали имя новорождённому сыну
В мире Европа
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
Другое Происшествия
02:02
Очередной ролик перехвата НЛО летчиками США
Другое Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение