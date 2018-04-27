Электросетевой комплекс Подмосковья подготовился к грозовому периоду

«Крупнейшие энергокомпании, работающие на территории региона — ПАО «МОЭСК» и АО «Мособлэнерго» — провели необходимые профилактические и ремонтные работы для обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей во время прохождения грозового периода 2018 г.», — приводятся в сообщении слова Д. Пестова.

Он уточнил, что энергетики проверили состояние систем защиты от молний — заземляющих устройств, молниеотводов, а также заменили около 100 км тросового молниеотвода.

«Благодаря заблаговременно принимаемым профилактическим мерам, за последние годы масштабных нарушений электроснабжения потребителей, связанных с попаданием молний в энергообъекты, на территории Московской области зафиксировано не было», — отметил Д. Пестов.