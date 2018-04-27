По старинке: что такое «сибирки» и для кого они выпускались

Как известно, первые унитарные патроны появились в середине XIX века, а к 1870-1880м годам оружие под унитарные патроны стало уже действительно массовым не только в вооруженных силах многих стран, но и на рынке гражданского оружия. Появление же бездымных порохов, казалось, окончательно поставило крест на старых дульнозарядных системах. В самом деле, медленность заряжания, клубы дыма после каждого выстрела, застилающие линию прицеливания, не слишком впечатляющая баллистика дульнозарядных систем должны были предопределить их скорый уход со сцены. Тем не менее, дульнозарядное оружие с капсюльным воспламенением выпускалось на Ижевском оружейном заводе вплоть до конца 1920х годов, с перерывом на гражданскую войну. И речь идет отнюдь не об отсталости производства — параллельно с этим «антиквариатом» там же выпускались вполне современные на тот период магазинные винтовки системы Мосина. Речь шла об удовлетворении потребностей рынка, точнее — о выпуске оружия для сибирских охотников на пушного зверя. Не даром такие винтовки чаще всего именовались «сибирками».

Причин для выпуска такого казалось бы «безнадежно устаревшего» охотничьего оружия было несколько, и все они носили сугубо практический характер. Во-первых, для большинства охотников на пушного зверя точность выстрела была гораздо важнее скорострельности. Во-вторых, люд это был в целом небогатый, а значит стоимость боеприпасов тоже имела для них существенное значение. Регулярное снабжение, как ныне принято говорить, «отдаленных регионов страны» также было довольно затруднительным. Да и сами капсюльные винтовки имели очень простую, прочную и надежную конструкцию, что обеспечивало их сравнительную дешевизну как при покупке, так и при длительной эксплуатации.

Сегодня мы представляем вам как раз такую классическую «сибирку», выпущенную на Ижевском Оружейном заводе в 1899 году. Эта по-своему элегантная винтовка имела калибр 6мм при весьма длинном и толстом стволе, обеспечивающем хорошую точность стрельбы и очень большую прочность. Простейший ударно-спусковой механизм с открытым курком обеспечивал отличную надежность и простоту ремонта даже в самых примитивных условиях. Деревянная ложа на удивление удобна даже по сегодняшним меркам, а характерный выступ на ней в передней части предназначался для крепления легких складных сошек, к сожалению ныне утерянных. Внушительный и «красивый» серийный номер 6777 на стволе говорит о том, что выпуск таких «сибирок» был довольно значителен и исчислялся тысячами штук.