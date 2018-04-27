Спасательные вертолеты будут дежурить круглосуточно в Москве во время ЧМ‑2018

Экипажи санитарных вертолетов Московского авиационного центра готовы к круглосуточным дежурствам во время предстоящего чемпионата мира по футболу, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы

В преддверии ЧМ-2018 все пилоты санитарных вертолетов прошли специальную подготовку полетов в ночных условиях, а на вертолетных площадках, находящихся при столичных больницах, установлено светотехническое оборудование. Экипажи заранее облетели планируемые места проведения спортивных тренировок.

«С 1 июня 2018 года и до окончания чемпионата мира по футболу FIFA 2018 будет организовано круглосуточное дежурство вертолетов в медицинском оснащении на аэродроме «Остафьево». До проведения чемпионата днем будет дежурить два экипажа ВК117С-2, ночью — один экипаж. С начала мероприятия — два экипажа днем, два экипажа ночью», — сказал командир летного отряда ГКУ «МАЦ» Вячеслав Ивлиев.

По его словам, сейчас в Москве дежурит три санитарных вертолета. На время проведения ЧМ-2018 их будет четыре.

Каждый день экипажи Московского авиационного центра вылетают на помощь людям, попавшим в беду, будь то ДТП падение с высоты, или соматические заболевания, требующие экстренной медицинской помощи (инсульты, инфаркты, сильные кровотечения).

Эвакуация в лечебные организации осуществляется для жителей столицы и Московского региона бесплатно. Услуга не входит в полис ОМС, но оплачивается из городского бюджета.