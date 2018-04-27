Лучшие поселения Кубани получат денежное поощрение от 1 до 5 млн рублей

Торжество, посвященное Дню местного самоуправления, состоялось 27 апреля в Краснодарской филармонии им. Г. Ф. Пономаренко.

Глава региона Вениамин Кондратьев отметил, что люди, которые трудятся в системе местного самоуправления — это патриоты, неравнодушные к судьбе своих городов и поселков.

«Вы на местах лучше знаете, куда нужны деньги. Вы строите школы, детские сады, спортивные площадки, проводите газ и ремонтируете дороги. Мы с уверенностью можем сказать, что принцип самоуправления на Кубани работает», — подчеркнул губернатор региона.

По его словам, во многом от представителей местного самоуправления зависит, каким будет Краснодарский край через пять, десять лет, насколько комфортно в нем жить сегодня.

В прошлом году было благоустроено 182 двора и 43 парка, в этом реконструируется еще 180 общественных территорий — на эти цели будет потрачено 1,5 миллиарда рублей.

На празднике наградили глав сельских поселений и руководителей представительных органов поселений, занявших призовые места. Почетные грамоты администрации Краснодарского края получили 35 человек. Лучшим поселениям перечислят денежные поощрения в размере от одного до пяти млн рублей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.