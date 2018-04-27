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Скоростной поезд «Ласточка» между Псковом и Петербургом запустят в 2018 году
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Скоростной поезд «Ласточка» между Псковом и Петербургом запустят в 2018 году 

ТАСС 2 часа назад
ПСКОВ, 27 апреля. /ТАСС/. Скоростной поезд «Ласточка» между Псковом и Санкт-Петербургом запустят в текущем году, переговоры с РЖД находятся в завершающей стадии, сообщил ТАСС вице-губернатор Псковской области Александр Кузнецов.
"В этом году по договоренности с РЖД мы запускаем скоростной поезд «Ласточка» беспересадочного движения, он будет курсировать по маршруту Псков-Санкт-Петербург. Подобный проект уже реализован в Ивановской области", — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что на сегодняшний день в Псковской области нет электрифицированных железных дорог, поэтому для обеспечения работы скоростного поезда совместно с РЖД была разработана и согласована специальная схема.
"Ласточка" будет двигаться от Санкт-Петербурга до Луги по электрифицированному участку с контактным проводом. Далее есть специальный тепловоз, который на тепловозной тяге дотягивает [поезд] до города Пскова, тоже самое в обратную сторону. Это будет не тот тепловоз, который мы привыкли видеть, это будет специальный вид тяги, который обеспечивает функционирование «Ласточки», обеспечивает ее энергетическое подключение", — рассказал вице-губернатор.
Благодаря запуску скоростного поезда, время в пути между Псковом и Петербургом сократится почти в 1,5 раза. Сейчас поезд до Санкт-Петербурга идет 4 часа 18 минут. «Параметры „Ласточки“ по временным характеристикам — 3 часа 15 минут», — уточнил Кузнецов.
Власти региона планируют, что скоростной поезд будет курсировать ежедневно, а стоимость билетов будет сравнима с ценой поездки на междугородном автобусе. При этом софинансирование перевозок со стороны региона не планируется. «Данное направление востребовано,
более 90 маршруток сегодня отправляются из Пскова в Санкт— Петербург и такое же количество в обратную сторону. Поэтому мы рассчитываем, что этот поезд будет востребован и субсидирование его со стороны региона не потребуется», — отметил Кузнецов.
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