Скоростной поезд «Ласточка» между Псковом и Петербургом запустят в 2018 году

"В этом году по договоренности с РЖД мы запускаем скоростной поезд «Ласточка» беспересадочного движения, он будет курсировать по маршруту Псков-Санкт-Петербург. Подобный проект уже реализован в Ивановской области ", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на сегодняшний день в Псковской области нет электрифицированных железных дорог, поэтому для обеспечения работы скоростного поезда совместно с РЖД была разработана и согласована специальная схема.

"Ласточка" будет двигаться от Санкт-Петербурга до Луги по электрифицированному участку с контактным проводом. Далее есть специальный тепловоз, который на тепловозной тяге дотягивает [поезд] до города Пскова, тоже самое в обратную сторону. Это будет не тот тепловоз, который мы привыкли видеть, это будет специальный вид тяги, который обеспечивает функционирование «Ласточки», обеспечивает ее энергетическое подключение", — рассказал вице-губернатор.

Благодаря запуску скоростного поезда, время в пути между Псковом и Петербургом сократится почти в 1,5 раза. Сейчас поезд до Санкт-Петербурга идет 4 часа 18 минут. «Параметры „Ласточки“ по временным характеристикам — 3 часа 15 минут», — уточнил Кузнецов.

Власти региона планируют, что скоростной поезд будет курсировать ежедневно, а стоимость билетов будет сравнима с ценой поездки на междугородном автобусе. При этом софинансирование перевозок со стороны региона не планируется. «Данное направление востребовано,

более 90 маршруток сегодня отправляются из Пскова в Санкт— Петербург и такое же количество в обратную сторону. Поэтому мы рассчитываем, что этот поезд будет востребован и субсидирование его со стороны региона не потребуется», — отметил Кузнецов.