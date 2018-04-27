Как выделить сообщения в WhatsApp — и еще 6 полезных советов

WatsApp на сегодня является одним из самых популярных мобильных мессенджеров. Однако далеко не все владеют им в достаточной мере, хотя, казалось бы, — чего проще. Мы подскажем вам несколько хитростей, которые сделать общение в этой программе более живым.

Форматирование в чатах WhatsApp на iOS Во всех версиях WhatsApp пользователи iOS имеют возможность форматировать текст и оформлять его полужирным шрифтом, курсивом или зачеркиванием. Как же это сделать? Выделите слово или абзац, которые необходимо отформатировать.

Если надо выбрать несколько слов, курсоры выделения можно сдвинуть влево и вправо.

Затем нажмите «Выбрать» в контекстном меню и переместитесь вправо, пока не увидите буквы «B I U».

Коснитесь «B I U» и выберите способ форматирования текста, например, полужирный шрифт, курсив, подчеркивание или шрифт фиксированной ширины. Форматирование текста сообщения в Android

Ваши сообщения также могут быть отформатированы и в Android. Выберите слово или абзац, который необходимо отформатировать. Это можно сделать, дважды нажав соответствующее слово или часть текста.

Используйте маленькие стрелки по краям выделения, чтобы указать, сколько слов вы хотите отформатировать.

Откроется меню. Теперь нужно нажать на три точки справа и открыть параметры сообщения. Есть и другой способ оформить выбранный текст курсивом, полужирным шрифтом или вовсе зачеркнуть. Это можно сделать с помощью символов. Наберите * текст *, добавив звездочки — и получится полужирное начертание.

Используйте _text_, добавив нижнее подчеркивание для оформления курсивом.

Перечеркнуть выделенный текст вы можете с помощью значка «тильда»: ~ текст ~.

Также и monospace, или фиксированная ширина шрифта, работает с символами, но это немного сложнее: вы должны установить текст между тремя символами «гравис» (знак обратного ударения): «` text«`. Этот символ можно найти под знаком апострофа: нажмите и удерживайте его — знак «гравис» найдется в меню в крайнем левом углу.

6 полезных советов

Не все знают, что у приложения есть много скрытых функций, найти которые не так просто.

Совет 1: Если вы хотите отправить своим друзьям или знакомых ваше актуальное местоположение, это можно сделать непосредственно из чата, нажав на значок «канцелярская скрепка». В смартфонах iOS эта же опция «спрятана» за значком «плюс».

Совет 2: В пункте меню «Приватность» можно отключить отчеты о прочтении. Тогда ваши респонденты не будут знать, были ли их сообщения прочитаны. Также в настройках приватности может быть скрыта и информация о времени вашего последнего посещения.

Совет 3: Этот совет полезен для тех, кто отправляет или получает голосовые сообщения через мессенджер. Если вы не хотите громко прослушивать полученное сообщение, просто нажмите на «Прослушать» и поднесите смартфон к уху. Так сообщение не достигнет чужих ушей.

Совет 4 — для офисных работников. Вы можете пользоваться мессенджером и на настольном ПК. Для этого на сайте web.whatsapp.com необходимо синхронизировать свой смартфон с компьютером. Кроме того, так вы сможете отправлять файлы прямо с локальной машины.

Совет 5: Нужный контакт можно закрепить на рабочем столе. На устройствах Android вы найдете эту функцию в пункте меню чата «Еще» — «Добавить иконку на экран.

Совет 6: Как быстро и легко найти старые сообщения? Пользователи iOS могут перейти к поиску, проведя по экрану чатов сверху вниз. Пользователи Android найдут функцию поиска в настройках чата.

Фото: авторские, pixabay.com Опрос: Вы пользуетесь WhatsApp? Да, и вам советую Нет, и вам не советую Что такое WhatsApp? Просмотреть результаты Загрузка … Читайте также: В WhatsApp теперь можно восстанавливать удаленные файлы

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