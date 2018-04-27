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Экономист: Дерипаске выгода шумиха вокруг «Русала»
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Экономист: Дерипаске выгода шумиха вокруг «Русала» 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Российская компания «Русал» обвинила международные агентства Reuters и Bloomberg в распространении сведений, «не имеющих ничего общего с действительностью». Алюминиевый гигант предупреждает, что сохраняет за собой право подать в суд для защиты репутации. Ранее Bloomberg сообщало, что основной акционер «Русала» Олег Дерипаска намерен сохранить контроль в компании, несмотря на ультиматум США. Reuters утверждало, что Дерипаска еще в декабре 2017 года, до введения против него санкций, поручил своим советникам разработать план действий на случай различных действий США.
Доцент кафедры экономики НИТУ МИСиС Александр Алексахин в эфире НСН назвал ситуацию вокруг компании попыткой обрушить курс акций «Русала». При этом выгодно это может быть как спекулянтам, так и самому Олегу Дерипаске.
«Я думаю, что это игра фондовиков, только на государственном уровне. Мне кажется, это делается для того, чтобы акции опустить по цене, это выгодно как тем, кто играет, так и самому Дерипаске. Он может увеличить свой пакет за счет каких-то доверенных лиц. Например, в середине 2016 года стоимость акций компании была гораздо меньше, чем сейчас. Я думаю, рост цен связан не только с инфляцией. Уверен, с «Русалом» ничего страшного не случится», — добавил он.
«РусАлу» дали шанс. На что?
6 апреля Минфин США включил в санкционный список 38 россиян и российских компаний, в том числе «Русал» и En+ Group Олега Дерипаски. Позже американское министерство заявило, что готово снять санкции с «Русала», если Дерипаска перестанет его контролировать.
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