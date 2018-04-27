В Чебоксарах полицейские обнаружили подпольный цех по производству алкогольной продукции

Жители Чебоксар, которых сотрудники Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по г. Чебоксары, подозревают в производстве и сбыте алкоголя и спирта, попали в поле зрения полиции в конце прошлого года. В ходе наблюдения за чебоксарцами, один из которых был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, оперативники установили, что группа регулярно завозила в республику как спиртосодержащую продукцию под видом водки известных марок, так и спирт, из которого впоследствии производился немаркированный алкоголь.

Производственный цех размещался в ангаре в центре Чебоксарах. В ходе обыска в помещении сотрудники ОЭБ и ПК УМВД России по г. Чебоксары совместно с Управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Чувашской Республике изъяли две с половиной тысячи литров готовой алкогольной продукции и 2260 литров спирта, установку для розлива жидкости, станок для закатывания бутылок, пустую тару и винтовые крышки. Для разбавления спирта использовалась обычная водопроводная вода. Оперативники установили также и мелкооптовых покупателей данной продукции, которые затем распространяли ее по всей Чувашии, а также за ее пределами. Проведено 30 обысков в жилых и нежилых помещениях, допрошено 14 лиц, 8 из которых — в качестве подозреваемых.

В отношении 4 фигурантов избрана мера пресечения в виде задержания в порядке статьи 91 УПК РФ. Следственным управлением МВД по Чувашской Республике возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 171.1 и частью 2 статьи 171.3 УК РФ по фактам производства, приобретения, перевозки, хранения с целью сбыта и продажи на территории Чувашской Республики немаркированной алкогольной продукции, а также производства, закупки, поставки, хранения, перевозки и розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии.

Задержание подозреваемых проводилось в рамках операции «Контрафакт», проходившей в республике с 9 по 18 апреля в целях выявления и пресечения незаконного оборота объектов интеллектуальной собственности, фальсифицированной, недоброкачественной и незаконно ввезенной на территорию Российской Федерации продукции. Сотрудники подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции республиканского МВД провели свыше 800 проверочных мероприятий. Выявлены факты реализации нелицензионных DVD и СD дисков (изъято порядка 5 000 штук дисков с признаками контрафактности), реализации табачной продукции для кальянов без использования акцизных марок, а также без аннотации на русском языке (изъято около 3500 наименований немаркированной табачной продукции).