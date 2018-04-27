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Кемеровские чиновники объяснили холодами «ремонт» детской площадки в фотошопе
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Кемеровские чиновники объяснили холодами «ремонт» детской площадки в фотошопе 

Авторадио 2 часа назад
Новое покрытие вовремя не смонтировали из-за погоды, утверждают власти. Накануне администрация Тисульского района опубликовала на своём сайте фотоотчет о благоустройстве в посёлке Белогорск. В материале был снимок детской площадки с тренажёрами, на которой постелили резиновое покрытие. Местные жители назвали фотографию подделкой, потому как никаких работ там не проводилось. Однако по документам контракт выполнен. Его цена 2 миллиона 100 тысяч рублей. Власти уверяют, что закончат работы к концу мая.
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