Кемеровские чиновники объяснили холодами «ремонт» детской площадки в фотошопе

Новое покрытие вовремя не смонтировали из-за погоды, утверждают власти. Накануне администрация Тисульского района опубликовала на своём сайте фотоотчет о благоустройстве в посёлке Белогорск. В материале был снимок детской площадки с тренажёрами, на которой постелили резиновое покрытие. Местные жители назвали фотографию подделкой, потому как никаких работ там не проводилось. Однако по документам контракт выполнен. Его цена 2 миллиона 100 тысяч рублей. Власти уверяют, что закончат работы к концу мая.