УФАС Подмосковья внес ОАО «Аудинор» в реестр недобросовестных поставщиков

Арбитражный суд города Москвы признал законным решение Московского областного УФАС о внесении сведений в отношении ОАО «Аудинор» в реестр недобросовестных поставщиков, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области

Ранее в ведомство поступило обращение от министерства строительного комплекса Московской области о внесении сведений в отношении ОАО «Аудинор» в реестр недобросовестных поставщиков по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции тренировочной площадки на базе «Сатурн».

«По результатам рассмотрения обращения вынесено решение о нарушении обществом закона о контрактной системе. Действия ОАО «Аудинор» были признаны не соответствующими закону, а сведения — подлежащими включению в реестр недобросовестных поставщиков. Не согласившись с указанным решением, общество обратилось в суд», — говорится в сообщении.

Арбитражный суд города Москвы отказал ОАО «Аудинор» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения областного антимонопольного органа.