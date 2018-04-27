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УФАС Подмосковья внес ОАО «Аудинор» в реестр недобросовестных поставщиков
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УФАС Подмосковья внес ОАО «Аудинор» в реестр недобросовестных поставщиков 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Арбитражный суд города Москвы признал законным решение Московского областного УФАС о внесении сведений в отношении ОАО «Аудинор» в реестр недобросовестных поставщиков, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.
Ранее в ведомство поступило обращение от министерства строительного комплекса Московской области о внесении сведений в отношении ОАО «Аудинор» в реестр недобросовестных поставщиков по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции тренировочной площадки на базе «Сатурн».
«По результатам рассмотрения обращения вынесено решение о нарушении обществом закона о контрактной системе. Действия ОАО «Аудинор» были признаны не соответствующими закону, а сведения — подлежащими включению в реестр недобросовестных поставщиков. Не согласившись с указанным решением, общество обратилось в суд», — говорится в сообщении.
Арбитражный суд города Москвы отказал ОАО «Аудинор» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения областного антимонопольного органа.
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