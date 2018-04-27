«Интересант» поздравляет телеведущую Нику Стрижак с днем рождения

Сегодня отмечает день рождения известный петербургский журналист, популярная телеведущая Ника Стрижак

Благодаря исключительному профессиональному мастерству и активной общественной позиции Ника Стрижак завоевала любовь и уважение многомиллионной аудитории. Она — один из самых ярких представителей петербургской интеллигенции, хранитель культурных традиций нашего города.

Редакция «Интересанта» сердечно поздравляет Нику Николаевну с днем рождения и желает ей счастья, здоровья и новых творческих удач!