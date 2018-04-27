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«Интересант» поздравляет телеведущую Нику Стрижак с днем рождения
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«Интересант» поздравляет телеведущую Нику Стрижак с днем рождения 

Интересант 2 часа назад
Сегодня отмечает день рождения известный петербургский журналист, популярная телеведущая Ника Стрижак.
Благодаря исключительному профессиональному мастерству и активной общественной позиции Ника Стрижак завоевала любовь и уважение многомиллионной аудитории. Она — один из самых ярких представителей петербургской интеллигенции, хранитель культурных традиций нашего города.
Редакция «Интересанта» сердечно поздравляет Нику Николаевну с днем рождения и желает ей счастья, здоровья и новых творческих удач!
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