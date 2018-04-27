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Безопасность костромичей на Первомай и День Победы обеспечат 900 полицейских
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Безопасность костромичей на Первомай и День Победы обеспечат 900 полицейских 

k1news.ru 58 минут назад
Фото: k1news.ru
Костромские правоохранители готовятся к праздничным мероприятиям мая. Их задача — обеспечить безопасность людей, сообщает управление МВД по Костромской области. Перед праздниками сотрудники органов внутренних дел организовали профилактические рейды и напомнили людям правила поведения в общественных местах.
1 и 9 мая в охране общественного порядка задействуют 900 сотрудников полиции, 150 представителей народных дружин, частных охранных предприятий и сотрудников отдела Росгвардии.
Особенное внимание уделят популярным местам отдыха, паркам, скверам, берегам водоемов. Количество патрулей увеличат и в жилом секторе.
Сотрудники ГИБДД будут пристально следить за порядком на дороге.
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