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В майские праздники центр госуслуг Ховрина не будет работать только два дня
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В майские праздники центр госуслуг Ховрина не будет работать только два дня 

Управа района Ховрино города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Ховрино города Москвы
Сотрудники столичных центров государственных услуг, в том числе района Ховрино, отдохнут на майских праздниках всего два дня. Об этом сообщает пресс-служба «Моих документов».
«Для удобства посетителей центры «Мои документы» не будут работать только два дня — 1 мая и 9 мая. С 28 по 30 апреля, со 2 по 8 мая, а также 10 мая центры госуслуг работают в обычном режиме», — уточняется в сообщении.
Напомним, центр госуслуг района Ховрино расположен по адресу: Ленинградское шоссе, д. 108. Он работает с 08.00 до 20.00 без перерывов и выходных. (то)
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