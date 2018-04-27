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О российских здоровьесберегающих технологиях поговорили в центре «Онежский» на Флотской
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О российских здоровьесберегающих технологиях поговорили в центре «Онежский» на Флотской 

Управа района Ховрино города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Ховрино города Москвы
В четверг, 26 апреля, в Культурном центре «Онежский», расположенном на Флотской улице, прошла лекция «Азбука здоровья». Как сообщается на сайте КЦ, мероприятие состоялось в рамках проекта «Неделя IT-ликбезов».
«Слушатели познакомились с применением российских здоровьесберегающих технологий в формировании здорового образа жизни и правильного питания. Спикером выступил автор программ сохранения здоровья Александр Пеньков», — уточняется на сайте центра «Онежский».
Напомним, адрес Культурного центра «Онежский»: ул. Флотская, д. 25. (то)
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