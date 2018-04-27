О российских здоровьесберегающих технологиях поговорили в центре «Онежский» на Флотской

В четверг, 26 апреля, в Культурном центре «Онежский», расположенном на Флотской улице, прошла лекция «Азбука здоровья». Как сообщается на сайте КЦ, мероприятие состоялось в рамках проекта «Неделя IT-ликбезов».

«Слушатели познакомились с применением российских здоровьесберегающих технологий в формировании здорового образа жизни и правильного питания. Спикером выступил автор программ сохранения здоровья Александр Пеньков», — уточняется на сайте центра «Онежский».

Напомним, адрес Культурного центра «Онежский»: ул. Флотская, д. 25. (то)