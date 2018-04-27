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И.о. главы управы Андрей Ветохин встретится с жителями Ховрина 16 мая
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И.о. главы управы Андрей Ветохин встретится с жителями Ховрина 16 мая 

Управа района Ховрино города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Ховрино города Москвы
Встреча исполняющего обязанности главы управы Ховрина Андрея Ветохина состоится 16 мая. На повестку дня будет вынесена тема «О реализации мероприятий направленных на ресурсосбережение в многоквартирных домах». Об этом сообщил источник в префектуре Северного округа.
— После выступлений докладчиков все присутствующие смогут задать руководству района любые интересующие их вопросы и получить на них ответы сразу либо позже в письменном виде, — уточнили в префектуре.
Напомним, встречи глав управ с населением Москвы проводятся каждую третью среду месяца. Мероприятие состоится в 19.00 по адресу: ул. Флотская, д. 1. (то)
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