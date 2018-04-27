И.о. главы управы Андрей Ветохин встретится с жителями Ховрина 16 мая

Встреча исполняющего обязанности главы управы Ховрина Андрея Ветохина состоится 16 мая. На повестку дня будет вынесена тема «О реализации мероприятий направленных на ресурсосбережение в многоквартирных домах». Об этом сообщил источник в префектуре Северного округа.

— После выступлений докладчиков все присутствующие смогут задать руководству района любые интересующие их вопросы и получить на них ответы сразу либо позже в письменном виде, — уточнили в префектуре.