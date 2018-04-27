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«В нем нет привычного набора имен». Евгений Семенов о предварительном списке кандидатов на пост губернатора
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«В нем нет привычного набора имен». Евгений Семенов о предварительном списке кандидатов на пост губернатора 

Нижегородская правда 2 часа назад
Фото: Нижегородская правда
Фото Александра Воложанина«В нем нет привычного набора имен». Евгений Семенов о предварительном списке кандидатов на пост губернатора «Предварительное партийное голосование является классической процедурой, обеспечивающей демократичность и транспарентность выборов». Так считает руководитель филиала Фонда развития гражданского общества Евгений Семенов, комментируя итоги внутрипартийного предварительного голосования «Единой России» для последующего выдвижения кандидата на досрочных выборах губернатора Нижегородской области.
— Праймериз «Единой России» уже несколько лет является индикатором, предопределяющим характер предстоящих выборов. Список кандидатов на праймериз по выборам губернатора Нижегородской области, представленный НРО «Единой России» также определил основной принцип сентябрьских выборов. Очевидно, что они будут носить плебисцитарный характер.
Вместе с тем праймериз «Единой России» не стоит рассматривать как формальный ритуал. Предварительное партийное голосование является классической процедурой, обеспечивающей демократичность и транспарентность выборов. Это общемировая практика.
Интерес представляет список кандидатов, выдвинутый Политсоветом ЕР. В нем нет привычного набора имен. Наоборот, в списке появились люди, представляющие самые разные сферы — от армии до театрального искусства. Это позволяет говорить, что в «Единой России» действительно происходят определенные перемены, и задача обновления решается практически.
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