Награждение победителей конкурса «МЕДИА-АС-2018»: фоторепортаж 

В 2018 году из различных субъектов Российской Федерации для участия в Фестивале было подано более 750 заявок как от федеральных, так и региональных СМИ. Несколько работ было представлено на национальных языках субъектов РФ.
После конкурсного отбора в финал Фестиваля вышло 44 победителя окружного этапа и порядка 150 журналистских работ из столичного региона. Высочайшая конкуренция в финале конкурса обусловлена высоким качеством и профессиональным исполнением представленных материалов как от региональных, так и федеральных СМИ.
Тем не менее по решению жюри победителями Фестиваля стали самые достойные журналисты, награждение которых пройдет в 9 номинациях. Более подробно о победителях конкурса можно узнать на сайте российского военного ведомства.