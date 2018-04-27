Награждение победителей конкурса «МЕДИА-АС-2018»: фоторепортаж

В 2018 году из различных субъектов Российской Федерации для участия в Фестивале было подано более 750 заявок как от федеральных, так и региональных СМИ. Несколько работ было представлено на национальных языках субъектов РФ.

После конкурсного отбора в финал Фестиваля вышло 44 победителя окружного этапа и порядка 150 журналистских работ из столичного региона. Высочайшая конкуренция в финале конкурса обусловлена высоким качеством и профессиональным исполнением представленных материалов как от региональных, так и федеральных СМИ.