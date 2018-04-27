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Награждение победителей конкурса «МЕДИА-АС-2018»: фоторепортаж
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Награждение победителей конкурса «МЕДИА-АС-2018»: фоторепортаж 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
В 2018 году из различных субъектов Российской Федерации для участия в Фестивале было подано более 750 заявок как от федеральных, так и региональных СМИ. Несколько работ было представлено на национальных языках субъектов РФ.
После конкурсного отбора в финал Фестиваля вышло 44 победителя окружного этапа и порядка 150 журналистских работ из столичного региона. Высочайшая конкуренция в финале конкурса обусловлена высоким качеством и профессиональным исполнением представленных материалов как от региональных, так и федеральных СМИ.
Тем не менее по решению жюри победителями Фестиваля стали самые достойные журналисты, награждение которых пройдет в 9 номинациях. Более подробно о победителях конкурса можно узнать на сайте российского военного ведомства.
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