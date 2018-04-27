Активисты позвали ростовчан на субботник у Можайского пруда

Активные жители Ростова-на-Дону призвали горожан принять участие в субботнике у Можайского пруда. Об этом они написали в популярных пабликах в социальных сетях. В ходе мероприятия планируется очистить берег водоема от мусора, а также очистить русло протекающей воды от завалов веток и поваленных деревьев. Это позволит убрать препятствия для родниковой воды. Планируется, что пакеты для мусора и перчатки активистам выдаст администрация Первомайского района. Мероприятие намечено на 5 мая, 10 утра, адрес — улица Зои Космодемьянской, 45 до Можайской 165.