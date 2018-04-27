Как ямальские почтовики будут работать в праздничные дни

«КС» выяснил, когда клиентов не ждут в городских и сельских отделениях.

28 апреля все почтовые отделения работают по графику понедельника, но на час меньше. 30 апреля — по режиму субботы. Первого и девятого мая для почтовиков будут выходными днями. Второго мая клиентов будут принимать по графику воскресенья, а 3 мая — в будничном режиме.

В предпраздничный день, 8 мая, график труда почтовиков сократится на час. 10 мая большинство отделений работает в привычном режиме. Исключения — Восяхово, Овгорт, Шурышкары, Новый Порт, Мыс Каменный-1, Азовы, Пурпе-1, Толька и Заполярный.

Доставлять пенсии и пособия в выходные и праздничные дни почтовики собираются по согласованию с региональным отделением Пенсионного фонда РФ

Оперативно уточнить информацию о работе почтового отделения поможет мобильное приложение. Оно доступно для мобильных устройств на базе платформ iOS, Android, Windows Phone. График можно узнать и на сайте www.pochta.ru, сообщили в УФПС ЯНАО — филиала ФГУП «Почта России».