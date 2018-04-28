Ещё
С 16 мая в Омске начнут отключать горячую воду
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Британия выгоняет россиян
Британия выгоняет россиян

С 16 мая в Омске начнут отключать горячую воду 

АиФ-Омск 2 часа назад
Фото: АиФ-Омск
Об этом сообщает пресс-служба АО «Омск РТС».
С 16 мая жители нескольких микрорайонов Омска останутся без горячей воды. Так, отключение водоснабжения запланировано в пос. «Сибзавод» мкрн. «Судоремонтный завод», мкрн. «Старгород, кот. „26-я Северная“, пос. Аграрного университета и Телецентра, пос. Релеро, а также на участке теплотрассы по ул. Гусарова.
Кроме того, горячую воду отключат для потребителей от Кировской районной котельной. Без горячей воды останутся жители мкр. „Солнечный“, мкр. „Молодёжный“, мкрн. „Звёздный“, 11-й мкр., 12-й мкр.
Отметим, что возобновят подачу горячей воды 29 мая.
АиФ-Омск: последние новости
Когда в 2018 году будет Троица? Можно ли жарить шашлыки на даче? В Омской области выделили 100 млн рублей на покупку жилья для ветеранов ВОВ
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британия выгоняет россиян95
Анонсировано повышение пенсионного возраста323
Лавров сделал заявление года105
Медведев высказался об уходе на отдых239
Известный режиссер разбился в ДТП6
Видео
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
00:35
Британия выгоняет россиян
Образование Политика
01:23
Анонсировано повышение пенсионного возраста
Экономика Личный счет
01:23
Медведев высказался об уходе на отдых
Политика Путешествия
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
16:58
Киркоров объединил бомжей с Тимати и выматерился
Шоу-бизнес
03:15
Лавров сделал заявление года
Политика Статьи
03:05
«Сила Сибири» подорожала
Экономика Компании
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:31
Рыбака вытащили из ледяного плена
Другое Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение