С 16 мая в Омске начнут отключать горячую воду

Об этом сообщает пресс-служба АО «Омск РТС».

С 16 мая жители нескольких микрорайонов Омска останутся без горячей воды. Так, отключение водоснабжения запланировано в пос. «Сибзавод» мкрн. « Судоремонтный завод », мкрн. «Старгород, кот. „26-я Северная“, пос. Аграрного университета и Телецентра, пос. Релеро, а также на участке теплотрассы по ул. Гусарова.

Кроме того, горячую воду отключат для потребителей от Кировской районной котельной. Без горячей воды останутся жители мкр. „Солнечный“, мкр. „Молодёжный“, мкрн. „Звёздный“, 11-й мкр., 12-й мкр.

Отметим, что возобновят подачу горячей воды 29 мая.