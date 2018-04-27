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Медведев: Япония и РФ заинтересованы в расширении сотрудничества
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Медведев: Япония и РФ заинтересованы в расширении сотрудничества 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
«В наших странах растет заинтересованность в расширении всего комплекса двустороннего сотрудничества. Есть хорошие перспективы для углубления взаимодействия в торгово-экономической, научно-технической областях, культурной и образовательной сферах, активизации молодежных и туристических обменов. Необходимо в поной мере раскрыть этот потенциал, воплотив его в совместные идеи и начинания», — процитировал дипломат.
В приветственном слове Дмитрия Медведева отмечалось, что «нынешний форум особенный, так как проходит накануне важного события — перекрестных годов России и Японии, которые официально стартуют в мае 2018 года».
"Ваше мероприятие предоставляет возможность для плодотворных для представителей государственных и бизнес-структур, общественных и экспертных кругов России и Японии", — продолжил Моргулов.
В послании премьер-министр России указал на особую роль СМИ, которые призваны формировать позитивную атмосферы для развития многопланового диалога. «Важно, что организаторами сегодняшнего форума выступают крупнейшие общенациональные издания — »Российская газета" и «Майнити симбун», — зачитал Моргулов.
"Форум придаст серьезный дополнительный импульс российско-японскому партнерству. Будем способствовать наполнению его новым содержанием. От души желаю вам плодотворных и интересных дискуссий, успешной работы и всего наилучшего", — завершил свое выступление представитель российского внешнеполитического ведомства.
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