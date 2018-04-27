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Народный фронт проверил казанские остановки
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Народный фронт проверил казанские остановки 

Казанский Портал 31 минуту назад
Фото: Казанский Портал
Фото: пресс-служба народного фронта
В Казани проверили состояние остановок общественного транспорта. Осмотр провели активисты народного фронта. Проверка прошла в Авиастроительном, Советском, Вахитовском, Ново-Савиновском и Приволжском районах.
Идеальная остановка — остановка со скамейкой, урной, неповрежденным павильоном, информационным табло, расписанием и удобным подъездом к месту высадки и посадки. Не везде эти условия соблюдаются.
Активисты заключили, что остановки «Советская площадь», «Речной порт», «Бутлерова», «Толстого», «Брикетный», «Липатова», «Ленинградская», «Беломорская» и «Максимова» на звание «идеальная остановка» не претендуют.
Водители общественного транспорта пожаловались, что на конечных остановках не хватает уборных, ванных комнат и урн. Работать в таких условиях некомфортно.
По мнению активистов, важно, чтобы остановки в центре города и на его окраинах были в одинаково хорошем состоянии. Тем более летом в Казани пройдет Чемпионат мира по футболу. Туристы будут посещать достопримечательности города, а они находятся не только в центре, сообщает пресс-служба народного фронта.
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