Александр Галушка: Дальний Восток стал ведущим регионом РФ по привлечению инвестиций

В последние несколько лет Дальний Восток стал одним из лидеров среди регионов России по привлечению российских и иностранных инвестиций. Доля капиталовложений из-за рубежа растет, что ведет к увеличению темпов экономического развития региона, росту количества рабочих мест и уровня жизни населения. Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка с 25 по 27 апреля нанес рабочий визит в китайскую провинцию Аньхой и рассказал ТАСС о новых экономических проектах в российском регионе и тех мерах, которые принимает правительство России для улучшения инвестиционного климата.

— Александр Сергеевич, вы недавно заявили о том, что рост инвестиций в основной капитал на Дальнем Востоке по итогам прошлого года составил 17%. За счет чего произошел такой большой скачок?

— Действительно, официальные данные Росстата после коллегии министерства по итогам 2017 года показывают рост в 17,1% инвестиций в основной капитал на Дальнем Востоке. И это рост именно небюджетных инвестиций.

Никогда ничего подобного на Дальнем Востоке не происходило. Это абсолютное первое место в Российской Федерации: это почти в четыре раза больше, чем в среднем по стране.

Причем отмечу, что из этих 17% большая часть, а именно 9%, — это инвестиции резидентов территорий опережающего развития (ТОР), Свободного порта Владивосток , а также предприятий, которым государство субсидировало строительство необходимой инфраструктуры. В цифрах это 101,5 млрд рублей.

— Не могли бы вы подробнее рассказать об этих предприятиях?

— Среди них горнодобывающее предприятие на базе Наталкинского месторождения золота в Магаданской области . Объем осуществленных инвестиций составляет 60 млрд рублей. Также это горнодобывающее предприятие на базе Кимканского и Сутарского месторождений железной руды в Еврейской автономной области с объемом инвестиций в 23 млрд рублей.

Кроме того, в Хабаровском крае запущено производство строганых и профилированных пиломатериалов — это еще 7,5 млрд рублей. В Амурской области это завод по производству рафинированных масел с 2,4 млрд рублей, в Сахалинской — свиноводческий комплекс на 62 тыс. голов в год. И это только самые крупные производства.

— Это все, что вы перечислили, российские инвесторы. Каково на данный момент на Дальнем Востоке соотношение российских и иностранных инвестиций? Во что вкладывается иностранный бизнес, прежде всего компании из Китая

— В первую очередь хочу отметить, что из всего объема прямых иностранных инвестиций, которые в прошлом году пришли в Россию, 26% приходятся на Дальний Восток. По сумме инвестиций на душу населения ДФО занял первое место в стране. По объемам — у нас второе место после Центрального федерального округа. А если из показателей ЦФО убрать Москву , то Дальний Восток будет на первом месте и по объему инвестиций.

— Какова доля капитала из-за рубежа?

— На данный момент соотношение такое: порядка 92% приходится на российские инвестиции, а 8% на иностранные. Здесь хочу подчеркнуть, что такое серьезное смещение доли инвестиций в пользу российских компаний связано с тем, что у нас резидентами ТОР «Свободный» и «Нефтехимический» стали два очень крупных проекта. В Амурской области это газохимический комплекс, в Приморском крае — нефтехимический комплекс. Капиталовложения только в первый этап газохимического комплекса составляют 950 млрд рублей. В комплекс под Находкой — 650 млрд рублей.

Тем не менее очень важно, что из всех новых инвестиций, которые пришли в ТОР региона и Свободный порт Владивосток, 70% ориентированы на экспорт в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Это экспорт не просто ресурсов, а переработанных на Дальнем Востоке продуктов, которые продаются за рубеж с высокой добавленной стоимостью.

Крупнейший из них — это проект строительства целлюлозно-бумажного комбината в Хабаровском крае. Государственная корпорация Китая China Chengtong Holdings ("Чайна чэнтун холдингс") планирует вложить в него $1,5 млрд Хочу подчеркнуть, что это очень глубокая переработка леса, а не то, с чем привыкли мы ассоциировать китайских партнеров, импортирующих из России лес-кругляк.

— Какие еще есть крупные проекты?

— Второй крупнейший проект — китайский инвестор COFCO планирует вложить порядка $1,5 млрд в производство бутилированной воды на Камчатке. Вода будет экспортироваться в КНР.

Есть и третий крупный проект. Китайская компания China Communications Construction Company (CCCC, «Чайна коммуникейшнс констракшн») уже подготовила технико-экономическое обоснование развития инфраструктуры международных транспортных коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2». Это свидетельствует о переходе проекта в практическую стадию реализации.

А ведь еще совсем недавно у нас таких иностранных партнеров и близко не было — на такую, как говорят специалисты, инвестиционную глубину. И у нас есть все основания полагать, что приток иностранных инвестиций будет расти. Это в том числе и результат работы Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций, специально учрежденного правительством. Его представительства уже работают в Пекине, Сеуле и Токио.

— Где еще планируется открыть такие представительства?

— Скоро откроются офисы в Харбине (административный центр провинции Хэйлунцзян, Северо-Восточный Китай) и Шанхае , в планах на этот год — открыть представительство в таких городах, как Мумбаи Вена . Мы системно разворачиваем работу по привлечению инвестиций на Дальний Восток.

— Александр Сергеевич, вы упомянули, что китайская компания СССС подготовила технико-экономическое обоснование по проекту модернизации международных транспортных коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2». Скажите, пожалуйста, каков следующий этап, когда можно ждать реализации проекта?

— Следующий этап — это согласование этого технико-экономического обоснования Россией и Китаем. Для нас важно взаимопонимание по всем ключевым позициям реализации проекта.

После такой содержательной, субстантивной работы следующий шаг — это подписание межправительственного соглашения, которое юридически закрепит все ключевые аспекты развития международных транспортных коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2», которые сформированы на поле технико-экономического обоснования. Следующий шаг после подписания соглашения — это само развитие этих транспортных коридоров, их модернизация и управление в интересах взаимовыгодного сотрудничества.

— Нам также известно о крупном проекте китайского агрохолдинга Zhongding Dairy Farming ("Чжундин дайри фармин") в Приморском крае по созданию там животноводческого комплекса. Сейчас там около 100 сотрудников, однако число рабочих мест предполагается увеличить почти до 2 тыс. единиц. Известны ли вам сроки реализации проекта? Когда он выйдет на полную мощность?

— Проект китайской компании «Чжундин дайри фармин» предполагает строительство животноводческих комплексов с общим поголовьем 50 тыс. голов крупного рогатого скота и развитие собственной̆ кормовой базы на площади 50 тыс. гектаров. Объем планируемых инвестиций в ближайшие пять лет составит не менее $302 млн, а количество рабочих мест — более двух тысяч.

Здесь я хочу отметить, что первая встреча с инвестором у меня состоялась в Пекине 29 октября 2017 года. На ней мы обсудили ряд вопросов, которые необходимо проработать, чтобы этот проект состоялся на Дальнем Востоке. Сегодня все эти вопросы решены.

Китайский инвестор отмечает оперативность, с которой российская сторона все это сделала. Рекомендую даже вам отдельно с ним поговорить после того, как проект будет запущен. Он может подробнее рассказать, как все это происходило на дальневосточной земле. Это будет лучшая реклама Дальнего Востока для всех китайских инвесторов.

Возвращаясь к реализации проекта компании «Чжундин дайри фармин», могу сказать, что первый животноводческий комплекс компания построит в Приморье уже к концу 2018 года. В настоящее время идет разработка проектной документации.

— Для успешного привлечения инвестиций надо ведь предоставить инвестору какие-то гарантии того, что условия капиталовложений на Дальнем Востоке не изменятся хотя бы в среднесрочной перспективе. Ведется ли какая-то работа на этом направлении?

— Бесспорно. Хочу сказать, что в Государственную думу уже внесены два законопроекта, которых ждали инвесторы Дальнего Востока. Первый продляет действие в течение десяти лет реализации проекта льготных ставок страховых взносов — 7,6% вместо 30%. Теперь их смогут применять все инвесторы ТОР и Свободного порта Владивосток, ставшие таковыми до 31 декабря 2025 года.

Вместе с этим изменением в Налоговый кодекс России вносится так называемая «дедушкина оговорка» в отношении проектов инвесторов ТОР и Свободного порта. В течение первых десяти лет реализации проектов для них не могут ухудшаться налоговые условия. Идея этого законопроекта принадлежит президенту России и была им озвучена на минувшем Восточном экономическом форуме. Мы работаем над тем, чтобы закон был принят в эту сессию.

— Теперь пара вопросов о вашем недавнем визите в КНДР . Вместе с северокорейскими коллегами вы обсуждали возможность введения упрощенного визового режима для граждан России при посещении КНДР. Можем ли мы ожидать в ближайшем будущем нечто подобное нашей электронной визе?

— Хочу отметить, что северокорейская сторона уже проинформировала нас о том, что они приняли решение об упрощении визового режима для российских граждан, желающих посетить КНДР. Эта инициатива северокорейской стороны является ответом на упрощение визового режима для граждан КНДР и возможность им въехать на Дальний Восток по электронной визе

Срок рассмотрения и предоставления выдачи визы для россиян не будет превышать 48 часов. Уверен, это приведет к увеличению туристического потока.

— Насколько нам известно, специальная совместная рабочая группа рассматривает также строительство автомобильного моста между Россией и КНДР. Когда можно ожидать начала реализации проекта?

— В ходе переговоров с северокорейскими партнерами мы сегодня выработали подход к созданию этой трансграничной инфраструктуры. На данный момент мы перешли уже в этап расчетов, то есть в стадию технико-экономического обоснования, анализа грузовой базы.

Мы договорились до Восточного экономического форума рассмотреть первые такие расчеты, параметры создания этой трансграничной инфраструктуры. Возможно, что на первых порах будет работать понтонная переправа между Россией и КНДР.

— Еще один вопрос по поводу сотрудничества с КНДР. В марте стороны обсуждали открытие на Дальнем Востоке северокорейского торгового дома. Когда он может появиться?

— Этот процесс идет. На этой неделе корейские партнеры нам передали перечень товаров для экспорта в Россию, которые не подпадают под санкции Совета Безопасности ООН . Мы так и договаривались с ними: для начала надо посмотреть, о каких товарах может идти речь, а потом будем уже говорить о торговом доме.

Мы этот список внимательно изучим и обязательно обсудим его с заинтересованными представителями российского бизнеса, которые увидят перспективы торговли этими корейскими товарами на российском рынке, на Дальнем Востоке. Затем, естественно, с участием и российских предпринимателей, и северокорейских партнеров мы обсудим все аспекты создания торгового дома.

— А в каком именно дальневосточном регионе этот торговый дом будет открыт?

— Мы планируем открыть его во Владивостоке.

— Какие льготы предоставляются в том числе иностранным инвесторам в традиционных сферах экономики Дальнего Востока — рыбопереработке и лесном хозяйстве?

— Хочу подчеркнуть, что мы сегодня работаем и будем продолжать стимулировать приток инвестиций в эти отрасли. Напомню, в 2017 году впервые в России заработал механизм инвестиционных квот на вылов рыбы. Очень понятный в своем замысле: хочешь ловить рыбу на Дальнем Востоке — строй здесь рыбоперерабатывающий завод либо покупай российские суда.

Сейчас уже заявились заинтересованные компании, которые будут это делать. И мы продолжим работу по стимулированию притока инвестиций в глубокую переработку водных биоресурсов на Дальнем Востоке.

Что касается лесоперерабатывающей отрасли, то здесь скажу следующее. Государственная политика развития этой сферы заключается именно в сочетании повышения пошлины на вывоз кругляка одновременно с экономическим стимулированием развития лесопереработки.

России выгодно, чтобы рабочие места, высокая добавленная стоимость от переработки леса оставались в нашей стране. Поэтому все преференции, льготы, режимы территорий опережающего развития или свободного порта доступны любому проекту в сфере лесопереработки. Более того, мы готовы режимы ТОР распространять на те места, где такие проекты будут реализовываться.

— Раз уж мы находимся с вами в Китае, то не могли бы вы подвести короткие итоги вашего визита в КНР?

— Прежде всего хочу отметить, что у меня с руководством провинции Аньхой (Восточный Китай) состоялись хорошие, продуктивные переговоры. Они даже продолжались по времени в три раза дольше, чем это было запланировано. Нам было что обсудить.

Мы договорились о совместном сотрудничестве по пяти основным направлениям. Во-первых, это инвестиционно-экономическое партнерство. Здесь имеется в виду привлечение инвестиций из провинции Аньхой в дальневосточные проекты.

Мы также провели презентацию инвестиционных возможностей для основных компаний провинции Аньхой. В ходе нее прозвучал ряд перспективных предложений, связанных с сотрудничеством на Дальнем Востоке в секторах машиностроения, нефте— и газохимии, автомобилестроения. Также мы пригласили китайских партнеров принять участие в IV Восточном экономическом форуме.

Второй темой стало сотрудничество в сфере образования. На Дальнем Востоке работает одно из крупнейших высших учебных заведений России — Дальневосточный федеральный университет, в Якутии — Северо-Восточный федеральный университет. В регионе есть и другие образовательные центры. В то же время провинция Аньхой сегодня работает над созданием своего образовательного кластера.

— Что еще обсуждали с китайскими партнерами?

— Третьим пунктом повестки стало технологическое сотрудничество. Как и Дальний Восток, провинция Аньхой сегодня серьезно вкладывается в это направление, развивает инфраструктуру создания современных технологий.

Также мы коснулись сотрудничества в области туризма. В провинции Аньхой проживает 70 млн человек. Регион имеет хорошую экономическую базу, здесь довольно высокий уровень доходов населения. Жители провинции с удовольствием путешествуют, и для Дальнего Востока это большой туристический потенциал.

Упрощенным визовым режимом на данный момент воспользовались уже более 7,5 тыс. иностранцев. Стоит отметить, что почти 70% из них — жители Китая. И мы рассчитываем, что еще больше китайских туристов откроют для себя Дальний Восток и очень полюбят его.

Еще одной темой стало сотрудничество в сфере культуры. Вот, например, в городе Тяньчжушань провинции Аньхой прошел фестиваль российско-китайских культурных и туристических обменов, в котором принял участие уникальный трансграничный коллектив — оркестр музыкантов из Благовещенска и китайского города Хэйхэ (провинция Хэйлунцзян). Этот фестиваль показал, что гражданам Китая интересна российская культура, а россиянам — китайская. Эти культуры очень разные, и вот на этом-то и возникает интерес.

— Недавно вы побывали в административном центре провинции Хэйлунцзян Харбине. Теперь вы съездили в довольно отдаленную от российско-китайской границы провинцию Аньхой. Как я понимаю, вы неслучайно бываете не только в Пекине — в этом есть своя стратегия?

— Сотрудничество с регионами Китая является таким же важным, как и плотное взаимодействие с национальным правительством. У провинций КНР большие экономические полномочия, сама модель развития Китая построена на состязательности регионов между собой. Регионы самостоятельно проводят очень активную инвестиционную, экономическую, торговую, экспортную политику. Здесь сосредоточен значительный потенциал партнерства.

Хочу напомнить также, что 2018 год определен лидерами наших стран Владимиром Путиным и Си Цзиньпином Годом межрегионального сотрудничества. При этом президент России и председатель КНР отмечают, что именно на этом уровне находится большой потенциал развития связей между нашими странами. Ровно так и есть.

Сегодня к нам в Россию приезжают руководители регионов Китая, и также в КНР проходят встречи с членами правительства Российской Федерации, губернаторами регионов. Это важное звено, которое обогащает, дополняет взаимодействие между нашими странами.