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В Москве найден мертвым отец миллиардера
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В Москве найден мертвым отец миллиардера 

Ридус 31 минуту назад
В столице найден мертвым отец владельца сети магазинов Hoff, миллиардера Александра Зайонца, сообщает РЕН ТВ.
Как стало известно телеканалу, 80-летний Леонид Зайонц был найден мертвым со следами удушья в квартире на Профсоюзной улице.
Пожилой мужчина страдал от депрессии, отказывался принимать лекарства, а также регулярно сообщал супруге, что не хочет быть для нее «обузой», сообщает «Московский комсомолец».
Как отмечает издание, тело мужа обнаружила его гражданская жена — 72-летняя Нина Васильевна — вчера, 26 апреля, около 16.00, когда вернулась домой. Пожилые люди проживают вместе уже 22 года.
В настоящее время все обстоятельства произошедшего изучают сотрудники Следственного комитета. По предварительным данным, речь не идет о криминальном характере инцидента.
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