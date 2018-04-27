В Москве найден мертвым отец миллиардера

В столице найден мертвым отец владельца сети магазинов Hoff, миллиардера Александра Зайонца, сообщает РЕН ТВ

Как стало известно телеканалу, 80-летний Леонид Зайонц был найден мертвым со следами удушья в квартире на Профсоюзной улице.

Пожилой мужчина страдал от депрессии, отказывался принимать лекарства, а также регулярно сообщал супруге, что не хочет быть для нее «обузой», сообщает « Московский комсомолец ».

Как отмечает издание, тело мужа обнаружила его гражданская жена — 72-летняя Нина Васильевна — вчера, 26 апреля, около 16.00, когда вернулась домой. Пожилые люди проживают вместе уже 22 года.