В Краснодаре проходит отбор членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса

«Территориальные избирательные комиссии, действующие на территории муниципального образования город Краснодар , объявляют прием предложений по кандидатурам для назначения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий)», — сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе избирательная комиссия МОГК.

В городском избиркоме поделились подробной информации о том, как в каких ТИК проходит отбор кандидатов в члены УИК:

ТИК Западная г. Краснодара — в участковые избирательные комиссии с № 20-01 по № 20-58. Приём документов осуществляется по адресу: г. Краснодар, ул. Красная, д. 111, каб.11, тел. 255-54-60;

ТИК Калининская г. Краснодара — в участковые избирательные комиссии с № 60-01 по № 60-10, с № 60-15 по № 60-22, с № 60-24 по № 60-28, № 60-30, с № 60-32 по № 60-34, № 60-38, с № 60-40 по № 60-44, с № 60-46 по № 60-48, № 60-50, № 60-51. Приём документов осуществляется по адресу: г. Краснодар, ул. Российская, д. 12, тел. 252-68-32; ТИК Карасунская г. Краснодара — в участковые избирательные комиссии с № 21-01 по № 21-63 и с № 21-65 по № 21-74. Приём документов осуществляется по адресу: г. Краснодар, ул. Селезнева, д. 244, каб. 111, тел. 231-15-25;

ТИК Прикубанская г. Краснодара — в участковые избирательные комиссии с № 22-01 по № 22-11, с № 22-13 по № 22-40 и с № 22-42 по № 22-62. Приём документов осуществляется по адресу: г. Краснодар, ул. Атарбекова, д. 43, каб. 5, тел. 220-66-91;

ТИК Центральная г. Краснодара — в участковые избирательные комиссии с № 23-01 по № 23-56. Приём документов осуществляется по адресу: г. Краснодар, ул. Ставропольская, д. 77, каб. 245, тел. 267-96-45. «При внесении предложений по кандидатурам для назначения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий) необходимо представить перечень соответствующих документов, копий документов, сведений и т.д., согласно приложению № 2 Методических рекомендаций, а также заявление по форме согласно приложению № 1 к Порядку формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного постановлением ЦИК России от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6», — уточнили в избирательной комиссии Краснодара.

Приём документов осуществляется территориальными избирательными комиссиями до 18.00 15 мая 2018 года.