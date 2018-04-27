«РН-Пурнефтегаз» отчитался об устойчивом развитии

В работе дискуссионной площадки приняли участие представители Пуровского, Красноселькупского, Надымского районов, города Губкинского и поселка Пурпе. Также присутствовали делегаты природоохранных ведомств, общественных организаций, образовательных учреждений.

Рассказывая о результатах деятельности коллектива в 2017 году, генеральный директор ООО «РН-Пурнефтегаз» Айдар Габдулхаков отметил, что накопленный объем добычи с начала производственной деятельности предприятия превысил 250 миллионов тонн нефти и 100 миллиардов кубических метров газа. В числе знаковых производственных событий минувшего года он назвал новый рекорд скорости бурения — 1200 метров в сутки на бригаду и значительное повышение энергоэффективности — экономия составила более 500 миллионов рублей.

Руководитель предприятия рассказал о достижениях в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды. Также он отметил результаты экологического мониторинга, мероприятия по повышению надежности трубопроводного транспорта, участие в природоохранных акциях и проектах по восстановлению популяции сиговых рыб в реках Обского бассейна.

Одним из ключевых направлений социальной политики «РН-Пурнефтегаза» является всесторонняя поддержка образовательной системы. В компании внедрена и 12 лет действует корпоративная система непрерывного образования «школа — вуз — предприятие», первой ступенью которой являются профильные «Роснефть-классы» школы №4. По итогам 2017 года они были признаны лучшими в России . Важной составляющей соцполитики остается благотворительная помощь школам, детским садам, городской больнице, совету ветеранов Губкинского, а также общинам коренных малочисленных народов Севера.

Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе Общества, вторая часть круглого стола прошла в формате дискуссии. Присутствующие задали вопросы по докладу, поделились взаимными ожиданиями, обменялись мнениями и дали оценку деятельности «РН-Пурнефтегаза» в области обеспечения промышленной и экологической безопасности производства, взаимодействия с органами власти и социального партнерства.

Подводя итоги круглого стола, Айдар Габдулхаков поблагодарил участников за высокую оценку работы коллектива предприятия и конструктивный диалог.

"Сегодня наши взаимоотношения со всеми заинтересованными сторонами на территории деятельности нашего общества находятся на высоком уровне. Мы научились слушать и слышать друг друга, уделять должное внимание взаимным пожеланиям и ожиданиям. Уверен, что благодаря нашей совместной работе «РН-Пурнефтегаз» продолжит устойчивое развитие на благо жителей Губкинского и всего Ямала", — подытожил он.