Ещё
Более 50 тысяч рабочих мест создали в Подмосковье в 2017 году
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Более 50 тысяч рабочих мест создали в Подмосковье в 2017 году 

РИАМО 38 минут назад
Фото: РИАМО
В прошлом году в Московской области создали более 50 тысяч рабочих мест, запустили около 50 новых предприятий, сообщил в пятницу губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
В пятницу в доме правительства Московской области прошла церемония награждения тружеников в честь Праздника весны и труда.
«В прошлом году мы открыли порядка 50 новых предприятий, создано 53 тысячи новых рабочих мест», — сказал Воробьев на церемонии.
Он добавил, что Московская область стремится открывать новые места приложения труда, чтобы жители могли работать рядом с домом.
Ранее Воробьев сообщил, что около 50 тысяч новых рабочих мест создадут в Подмосковье в 2018 году. Всего за пять лет в регионе появилось более 250 тысяч рабочих мест.
РИАМО: последние новости
Более 5 млн кубометров свалочного газа сожгли на полигоне ТБО «Кучино» в Балашихе Поздравления Путина ветеранам Великой Отечественной войны доставят со 2 по 9 мая Кинотеатр «Высота» на юго‑востоке Москвы станет многофункциональным общественным центром
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Отец российского миллиардера найден мертвым в Москве76
Кореи помирились310
Поставим Макаревича на место891
Майские пенсии доставят по особому графику60
Пока вы спали: Россиян ждут «бесплатные платежи»54
Видео
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:30
Посадка Су-57 попала на видео
Армия Оружие
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
09:56
Песков ответил на вопрос о прошении Собчак
Политика Происшествия
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
01:44
Учитель скрутил школьника во время урока
Другое Происшествия
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
Другое Происшествия
02:02
Очередной ролик перехвата НЛО летчиками США
Другое Наука
00:36
Россия впервые показала «Корсар»
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение