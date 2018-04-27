Более 50 тысяч рабочих мест создали в Подмосковье в 2017 году

В прошлом году в Московской области создали более 50 тысяч рабочих мест, запустили около 50 новых предприятий, сообщил в пятницу губернатор Подмосковья Андрей Воробьев

В пятницу в доме правительства Московской области прошла церемония награждения тружеников в честь Праздника весны и труда.

«В прошлом году мы открыли порядка 50 новых предприятий, создано 53 тысячи новых рабочих мест», — сказал Воробьев на церемонии.

Он добавил, что Московская область стремится открывать новые места приложения труда, чтобы жители могли работать рядом с домом.

Ранее Воробьев сообщил, что около 50 тысяч новых рабочих мест создадут в Подмосковье в 2018 году. Всего за пять лет в регионе появилось более 250 тысяч рабочих мест.