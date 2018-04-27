Богданов: Агрессия США в Сирии связана с планами по расчленению страны

"США, Великобритания Франция продемонстрировали, что гуманитарная риторика, попытки оправдать свое военное присутствие в Сирии потребностями разгрома джихадистов, с которыми они, по сути, заодно, на самом деле нужны для прикрытия планов по расчленению страны", — сказал Богданов, выступая в Дипломатической академии.

При этом высокопоставленный дипломат отметил, что в Москве обеспокоены агрессивным подходом США к сирийскому урегулированию.

"Нас серьезно беспокоит тенденция к обострению ситуации в Сирии в связи с агрессивным курсом, взятым Вашингтоном и его союзникам", — сказал Богданов.