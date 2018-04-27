Богданов: Агрессия США в Сирии связана с планами по расчленению страны 

Агрессия США и их союзников в Сирии связана с планами по расчленению арабской республики. Такое мнение высказал заместитель главы МИД России Михаил Богданов.
"США, Великобритания и Франция продемонстрировали, что гуманитарная риторика, попытки оправдать свое военное присутствие в Сирии потребностями разгрома джихадистов, с которыми они, по сути, заодно, на самом деле нужны для прикрытия планов по расчленению страны", — сказал Богданов, выступая в Дипломатической академии.
При этом высокопоставленный дипломат отметил, что в Москве обеспокоены агрессивным подходом США к сирийскому урегулированию.
"Нас серьезно беспокоит тенденция к обострению ситуации в Сирии в связи с агрессивным курсом, взятым Вашингтоном и его союзникам", — сказал Богданов.
Напомним, что США, Франция и Великобритания не стали дожидаться результатов расследования специалистов Организации по запрещению химического оружия предполагаемой химатаки в сирийском городе Дума. Ранним утром 14 апреля эти страны нанесли ракетные удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. В Минобороны России отметили, что из 103 крылатых ракет удалось сбить 71. Серьезных разрушений и погибших в результате атаки коалиции нет.