Мужчина пытался незаконно вывезти древние иконы в Болгарию

На 64‐летнего жителя Алтайского края завели уголовное дело по статье «Контрабанда». Он пытался незаконно перевезти иконы конца XVII — начала XIX веков через границу. Об этом сообщил сайт телеканала «Россия Кубань».

В декабре мужчина отправился в Болгарию . На Барнаульском таможенном посту он подал пассажирскую декларацию на вещи, которые вез в контейнере.

Когда тара прибыла в Новороссийск , чтобы отправиться дальше в Болгарию, работники таможенники нашли в ней две иконы. Они не были задекларированы.

Стоимость икон оценили в 105 тысяч рублей. Эксперты подтвердили, что иконы относятся к категории культурных ценностей. Чтобы их вывезти, нужно предоставить специальные документы.

Фото: пресс-служба Новороссийской таможни.

Контрабандисту грозит лишение свободы сроком на семь лет со штрафом в миллион рублей или в размере заработной платы за период до пяти лет и с лишением свободы до года.