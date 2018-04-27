Мужчина пытался незаконно вывезти древние иконы в Болгарию 

На 64‐летнего жителя Алтайского края завели уголовное дело по статье «Контрабанда». Он пытался незаконно перевезти иконы конца XVII — начала XIX веков через границу. Об этом сообщил сайт телеканала «Россия Кубань».
В декабре мужчина отправился в Болгарию. На Барнаульском таможенном посту он подал пассажирскую декларацию на вещи, которые вез в контейнере.
Когда тара прибыла в Новороссийск, чтобы отправиться дальше в Болгарию, работники таможенники нашли в ней две иконы. Они не были задекларированы.
Стоимость икон оценили в 105 тысяч рублей. Эксперты подтвердили, что иконы относятся к категории культурных ценностей. Чтобы их вывезти, нужно предоставить специальные документы.
Фото: пресс-служба Новороссийской таможни.
Контрабандисту грозит лишение свободы сроком на семь лет со штрафом в миллион рублей или в размере заработной платы за период до пяти лет и с лишением свободы до года.
Девять лет проведет в колонии строгого режима житель Красноярска, покупавший наркотики и психотропные вещества из Европы через интернет.