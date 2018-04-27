«Водный союз» взялся в Кургане за побелку деревьев и бордюров

Сотрудники «Водного Союза» вышли на общегородской субботник.

Сегодня, 27 апреля, сотрудники акционерного общества «Водный Союз» вышли на субботник, чтобы благоустроить территорию около административного здания компании, и прилегающую к ней набережную, которая находится в ведении муниципалитета. Стоит отметить, что, несмотря на большую нагрузку, которая увеличивается в паводковый период, предприятие всегда принимает активное участие в весенних субботниках.

В этот раз работниками «Водного Союза» были побелены деревья и бордюры, очищены внутренние дороги и тротуары. Общими усилиями было вывезено несколько машин мусора. Также специалисты побелили и покрасили ограждения гидросооружения.

«Наше предприятие находится на набережной и многие горожане, проезжая мимо «Водного Союза» или прогуливаясь по его территории, вольно или невольно обращают внимание, насколько ухожена площадка перед входом, убран ли мусор. И нам хочется, чтобы людям было приятно находиться на набережной», — отметил руководитель компании Владимир Овсянников

Во всех подразделениях ресурсоснабжающей организации также проходят традиционные дни чистоты и порядка. На территориях участков, водозаборов, очистных сооружений канализации и водопровода, насосных станций организована масштабная уборка мусора.