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«Водный союз» взялся в Кургане за побелку деревьев и бордюров
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«Водный союз» взялся в Кургане за побелку деревьев и бордюров 

Уральский меридиан 38 минут назад
Фото: Уральский меридиан
Сотрудники «Водного Союза» вышли на общегородской субботник.
Сегодня, 27 апреля, сотрудники акционерного общества «Водный Союз» вышли на субботник, чтобы благоустроить территорию около административного здания компании, и прилегающую к ней набережную, которая находится в ведении муниципалитета. Стоит отметить, что, несмотря на большую нагрузку, которая увеличивается в паводковый период, предприятие всегда принимает активное участие в весенних субботниках.
В этот раз работниками «Водного Союза» были побелены деревья и бордюры, очищены внутренние дороги и тротуары. Общими усилиями было вывезено несколько машин мусора. Также специалисты побелили и покрасили ограждения гидросооружения.
«Наше предприятие находится на набережной и многие горожане, проезжая мимо «Водного Союза» или прогуливаясь по его территории, вольно или невольно обращают внимание, насколько ухожена площадка перед входом, убран ли мусор. И нам хочется, чтобы людям было приятно находиться на набережной», — отметил руководитель компании Владимир Овсянников.
Во всех подразделениях ресурсоснабжающей организации также проходят традиционные дни чистоты и порядка. На территориях участков, водозаборов, очистных сооружений канализации и водопровода, насосных станций организована масштабная уборка мусора.
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