Косачев рассказал о возможных противниках объединения Южной Кореи и КНДР

"Историческая встреча лидеров двух корейских государств (а она без преувеличения историческая) сама по себе — повод для оптимизма: еще недавно были все признаки приближающегося ядерного конфликта", — написал сенатор в пятницу в Facebook.

Однако здесь налицо два самостоятельных сюжета — один связан с взаимоотношениями двух Корей, а второй — с проблематикой международной безопасности, пояснил он.

"Для первого сюжета встреча (третья в истории двух государств одной нации) важна для преодоления противоречий, даже для формального выхода из состояния войны (пока действует соглашение о перемирии). Насколько лидеры смогут продвинуться на пути к объединению, конечно же, судить рано", — отметил Косачев.

По его мнению, будет успехом, если удастся выйти на создание реального механизма по достижению мира, а также согласовать практические шаги по сближению в экономической, гуманитарной и иных сферах — речь идет о проекте межкорейской железной дороги, или восстановлении южнокорейского туризма в Северную Корею , который существовал еще лет десять назад.

"Однако и у этого — положительного для народов обоих государств — процесса могут быть свои оппоненты и внутри, и вне двух стран", — отметил политик.

Он напомнил, что возражения против объединения двух Германий в свое время имели британцы, хотя и не высказывали их вслух — они боялись появления сильного германского государства в Европе.

Кроме того, «неизвестно, будут ли сейчас в восторге от появления сильного корейского государства с ядерными технологиями и мощной экономикой, например, те же США, которые пока имеют в лице Южной Кореи верного союзника, зависимого от Вашингтона в вопросах безопасности и решения межкорейских проблем», — пояснил он