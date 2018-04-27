Как сделать платежи за ЖКХ меньше на 40% и выйти в плюс — эксперты о легальных «лайфхаках»

Эксперты в области ЖКХ рассказали сайту телеканала «Звезда» о том, как можно легально сэкономить на «коммуналке» при помощи «лайфхаков» и жилищных собраний.

Исполнительный директор Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ контроль», Светлана Разворотнева в разговоре с корреспондентом «Звезды» рассказала о том, какие методы эффективны в борьбе с переплатой за отопление.

«Основная часть нашего платежа — это коммунальные ресурсы. Значительную их часть занимает оплата за тепло. Наибольшую экономию дает установка узлов учета с погодным регулированием. Во-первых, вы сами можете в зависимости от температуры на улице регулировать температуру в доме. Во-вторых, из-за того что «ресурсники» (те, кто дают тепло) постоянно стараются дать нам больше отопления — мы открываем форточки и окна, и переплачиваем за это. Можно также заняться утеплением фасада и квартир — это тоже поможет сэкономить», — рассказывает эксперт.

Вопрос оплаты за электричество также занимает очень важную роль в ежемесячных платежках. Мало кто знает, но сэкономить на электроэнергии помогают специальные лампочки и устройства, следящие за освещением в доме.

«По электроэнергии: есть специальные лампочки — светодиодные, с датчиками движения — они тоже позволяют сэкономить. Касательно воды — индивидуальные счетчики конечно позволяют значительно сэкономить на платежах, но тут надо учитывать тот момент, что они не всегда могут быть установлены из-за технических ограничений. Еще надо учитывать момент, что если счетчиков нет — есть переплата за воду в 1,5 раза. Значительно сэкономить можно установив индивидуальные устройства обогрева. Есть люди, которые отключаются от теплоснабжения и ставят например специальные котлы», — заявляет Светлана.

Но прежде всего, уверена эксперт, нужно следить за управляющей компанией — именно это позволит жителям многоквартирных домов сократить свои расходы на оплату услуг ЖКХ.

«Еще очень важно — следить за управляющей компанией. Для этого нужна ходить на общие собрания, где утверждаются различные планы по благоустройству на будущий год. У совета квартирного дома есть обязанность и возможность подписывать различные акты работ. К примеру если у вас в доме не произвели ремонт, а вы за него платили — то оспорив этот момент, вам обязаны сделать перерасчет. В нашем жилищном кодексе есть норма с конца прошедшего года: если вам много начисляют денег, вы можете оспорить это и потребовать не только перерасчета, но и штрафа в свою пользу. В следующем месяце вы просто заплатите меньше», — заявила Разворотнева.

Также корреспондент сайта телеканала «Звезда» переговорил с председателем Союза жилищных организаций Москвы Константином Крохиным , который сказал, что все «лайфхаки» по сути не имеют смысла, потому что сама система ЖКХ тормозит процесс экономики. Эксперт рассказал, что для того, чтобы сократить ежемесячную оплату за «коммуналку», людям нужно объединится в товарищества и собрания, где все решения будут приниматься взвешенно и собранно.

«Система ЖКХ — это серьезная система, которая тормозит нашу экономику и развитие различных технологий. Людям нужно объединятся и бороться за свои права. Тут нужно понять, что понятие «волшебной палочки» в России не работает. Мы должны объединяться в жилищные собрания и решать, какая компания станет управляющей для нашего дома. После этого мы можем выбрать себе «правильные» тарифы — например платить за 1кв.м. не 100 рублей, а 24 рубля. Также мы можем выбрать способ расчета с «ресурсниками» — решить напрямую нам им отдавать деньги, или через управляющую компанию. Либо просто создать в доме ТСЖ и все решать самим», — уверен эксперт.