Куда пойдут трамвайные линии от «Салават Купере»

Казань отказалась от новой транспортной схемы, предложенной москвичами. Это не значит, что в жизни общественного транспорта ничего не изменится. У казанских властей есть интересные идеи. Они уже перекочевали из голов городских функционеров на бумагу — в проект нового генплана Казани.

Отдельного внимания заслуживают трамваи: документ сулит им хорошую жизнь (точно лучше, чем сейчас). Если все пойдет по плану, к 2035 году трамвайных линий станет почти в два раза больше — 98,5 км вместо 59,7 км.

Теперь конкретнее:

В микрорайон « Салават Купере», страдающий от нехватки общественного транспорта, все-таки пустят трамваи. Рельсы проложат до улицы Несмелова (там, где Речной техникум);

Улица Васильченко пока видит только серые производственные корпуса и одинокий автобус №63. Так долго продолжаться не может. В будущем по улице пройдет трамвайная линия, которая свернет на Химическую и доберется до Беломорской (здесь ходит трамвай №1);

Все автобусы и троллейбусы, доезжающие до речного порта, разворачиваются и едут обратно на улицу Татарстан . Направо, на Меховщиков, почему-то никто не хочет. Поэтому здесь появятся рельсы и трамваи. Пути проложат до Магистральной (включительно);

Маршрут еще одной пока несуществующий ветки выглядит так: Тихорецкая — Техническая — Мидхата Булатова — Баки Урманче. На финише линия состыкуется с конечной остановкой трамвая №5 в микрорайоне «Солнечный город»;

К ветке, указанной выше, присоединится трамвайная линия, которую пустят по улицам Техническая и Авангардная;

На трамвае можно будет доехать и до ж/д станции Новое Аракчино (на подступах к Юдино). Линию проложат от улицы Фрунзе;

Трамваи на улице Портовая (недалеко от речного порта) если и появятся, то нескоро. Дедлайн строительства этой ветки — 2035 год. Остальные трамвайные линии должны появиться на 10 лет раньше.

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