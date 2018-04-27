Минэнерго направило в правительство предложения о переносе сроков ввода двух ТЭС в Крыму 

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Минэнерго РФ направило в правительство предложения по переносу сроков ввода энергоблоков Севастопольской и Симферопольской ТЭС, которые «Технопромэкспорт» строит в Крыму, из-за неготовности инфраструктуры для полноценного запуска станций. Об этом сообщил журналистам заместитель министра энергетики РФ Андрей Черезов в рамках Всероссийского совещания «Об итогах прохождения субъектами электроэнергетики осенне-зимнего периода 2017-2018».
"Поручение (вице-премьера) Дмитрия Козака о пересмотре сроков ввода двух ТЭС в Крыму выполняется, уже направили на согласование в правительство предложения", — сказал он, отвечая на вопрос обращался ли «Технопромэкспорт» в Минэнерго с просьбой перенести сроки ввода станций во избежание начисления штрафов за ДПМ из-за срыва сроков ввода станций.