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Минэнерго направило в правительство предложения о переносе сроков ввода двух ТЭС в Крыму
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Минэнерго направило в правительство предложения о переносе сроков ввода двух ТЭС в Крыму 

ТАСС 43 минуты назад
МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Минэнерго РФ направило в правительство предложения по переносу сроков ввода энергоблоков Севастопольской и Симферопольской ТЭС, которые «Технопромэкспорт» строит в Крыму, из-за неготовности инфраструктуры для полноценного запуска станций. Об этом сообщил журналистам заместитель министра энергетики РФ Андрей Черезов в рамках Всероссийского совещания «Об итогах прохождения субъектами электроэнергетики осенне-зимнего периода 2017-2018».
"Поручение (вице-премьера) Дмитрия Козака о пересмотре сроков ввода двух ТЭС в Крыму выполняется, уже направили на согласование в правительство предложения", — сказал он, отвечая на вопрос обращался ли «Технопромэкспорт» в Минэнерго с просьбой перенести сроки ввода станций во избежание начисления штрафов за ДПМ из-за срыва сроков ввода станций.
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