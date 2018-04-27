Молочному животноводству региона нужна глубокая модернизация 

Время решать
Недостаточная обеспеченность региона своим молоком является причиной крайне низкого потребления молочных продуктов жителями губернии. Самарские сёла без животноводства лишены перспектив. Глава региона сказал и о том, что Самарская область не воспользовалась возможностями, которые нам предоставила поддержка федерального уровня. Всем, кто реально представляет масштаб и совокупность упущенных возможностей, критика очень понятна. Только в молочном животноводстве около тысячи рабочих мест, десятки миллиардов инвестиций, сотни миллионов налогов и зарплат сельских тружеников.
Проблема развития животноводства сложная, с глубокими многолетними корнями, но медлить с ее решением дальше недопустимо. Недостаточный объем производства молока еще не является признаком технологической отсталости всей отрасли, а лишь показывает инвестиционную непривлекательность. Прибыль в молочном животноводстве мизерная, это скорее подвижничество, чем бизнес, поэтому нет инвесторов, желающих вкладывать капиталы, поэтому и предоставляются меры господдержки.
Технология прорыва
Курс прорывного развития, о котором в своих посланиях говорили Президент РФ Владимир Путин и глава нашего региона Дмитрий Азаров, в молочной отрасли вполне возможен. Более того, текущее состояние животноводства при имеющихся ресурсах — это уникальная возможность эффективного решения проблемы и поддержка ускоренного развития региональной экономики.
Технология прорыва — кластерный путь развития. Это системная инновация, организационно-структурное построение отраслевых единиц, которое позволит кратно повысить эффективность производства молока в регионе, создаст рост валового регионального продукта на 2,5-3% в год. При этом произойдет колоссальная межотраслевая синергия и решится еще целый ряд сложных проблем: занятость сельского населения, социальное развитие сельских территорий, реализация фуражного зерна, развитие перерабатывающих производств и кооперации.
Существенный факт: небольшая доля производителей дает более половины объема товарного молока. Если понимать инновации правильно, как превосходство над существующей практикой, то именно эти хозяйства можно смело считать инновационными по отношению к основной массе. Мы знаем, что среди них те, которые применяют технологии из числа наилучших мировых. Роботизация, электронное определение здоровья и физиологического состояния животного, геномная оценка потомства, трансплантация эмбрионов, эффективное кормление на основе TMR-рациона и ряд других нашим продвинутым животноводам знакомы давно, но таких не более 5% от всех производителей молока.
Нужна модернизация
Большинство самарских хозяйств нуждается в модернизации. В них также кроется огромный потенциал. Надеюсь, что наши предложения по корректировке областной программы развития АПК в части поддержки модернизации ферм будут приняты. Если от каждой коровы получить прибавку молока хотя бы три литра в день, то суммарно будет 180 тонн, а за год уже 65 000 тонн. Это лишь первый шаг, а если идти дальше? Увеличение объема производства молока в два раза — это реальная перспектива ближайших семи-восьми лет. Важно больше не упускать оставшиеся возможности, действовать сообща. Вместе мы сможем!
Прорывное развитие невозможно без инноваций. Практика показывает, что они повышают эффективность и открывают новые горизонты развития. По мнению ученых Российской академии наук, в АПК самый большой потенциал внедрения цифровых технологий, которые позволят значительно повысить объемы производства и на 30-35% снизить себестоимость продукции.
Однако всевозможные новинки не должны становиться самоцелью, иначе они просто превратятся в модные дорогие и бесполезные игрушки. Каждому руководителю предприятия важно определить свой необходимый уровень инноваций и действовать последовательно. Спонтанные попытки внедрить у себя хоть что-то заграничное, как часто бывало в прошлом после очередной загранкомандировки передовиков советского животноводства, пользы не приносят. Требуется комплекс мер, направленных на повышение эффективности производства. Например, привязная технология, считается старой, но остается наилучшей в небольших, в том числе крестьянско-фермерских хозяйствах, не планирующих больших капиталовложений. Бессмысленно навешивать электронные датчики на корову, если она весь день в поле зрения своей доярки, которая видит, как та жует корм, как дышит, чувствует ее настроение. Здесь будет лучший результат от улучшения качества кормления, комфорта. А вот существенное увеличение поголовья потребует уже другой соответствующей технологии содержания, доения, компьютерного учета и контроля за животными. Во главе угла должна быть эффективность, состоящая из простых понятий, таких как производительность труда, качество продукции, себестоимость молока и кормов.
Реализация прорывных проектов в молочной отрасли направлена на решение важной государственной задачи, поставленной Президентом РФ и главой региона. Как только инициативы руководителей молочных предприятий региона получат действенную поддержку правительства и банковских структур, болевая точка АПК станет драйвером развития региональной экономики.