Пятиклассник из Мурманска пришёл в школу с ножом и пообещал учителю «вырезать» его семью

Причины конфликта между учителем и учеником неизвестны, но инцидентом уже заинтересовались правоохранительные органы . Впервые видео потасовки между мужчиной и мальчиков было опубликовано в сообществе Mash 27 апреля. Отдельно сообщается, что конфликт произошёл в одной из средних образовательных школ Мурманска , однако никто из очевидцев не в курсе того, в чем именно заключалась причина перепалки. Ученик сперва принялся угрожать учителю на словах, а затем продемонстрировал нож. Учитель бросился к нему и попытался скрутить ученика, отобрав холодное оружие. Происходящее попало на любительскую съёмку другого ученика. Инцидентом уже заинтересовались местные следователи, которые проверят информацию об агрессии со стороны ученика. Интернет-пользователи, тем временем, массово встали на сторону учителя.