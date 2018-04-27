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Пятиклассник из Мурманска пришёл в школу с ножом и пообещал учителю «вырезать» его семью
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Пятиклассник из Мурманска пришёл в школу с ножом и пообещал учителю «вырезать» его семью 

Ivyborg.ru 58 минут назад
Фото: Северпост
Причины конфликта между учителем и учеником неизвестны, но инцидентом уже заинтересовались правоохранительные органы. Впервые видео потасовки между мужчиной и мальчиков было опубликовано в сообществе Mash 27 апреля.
Отдельно сообщается, что конфликт произошёл в одной из средних образовательных школ Мурманска, однако никто из очевидцев не в курсе того, в чем именно заключалась причина перепалки. Ученик сперва принялся угрожать учителю на словах, а затем продемонстрировал нож. Учитель бросился к нему и попытался скрутить ученика, отобрав холодное оружие. Происходящее попало на любительскую съёмку другого ученика.
Инцидентом уже заинтересовались местные следователи, которые проверят информацию об агрессии со стороны ученика. Интернет-пользователи, тем временем, массово встали на сторону учителя.
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