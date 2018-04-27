Богданов связал действия США в Сирии с попытками давления на Россию 

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. За последними действиями США в Сирии могут скрываться намерения американцев увеличить давление на Россию, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
"Создается впечатление, что сейчас главным для западных членов СБ ООН является постоянное давление на Россию, а не забота об урегулировании в Сирии", — сказал Богданов на круглом столе в Дипломатической академии МИД РФ.
"Об этом свидетельствует проект (резолюции), вброшенный 14 апреля французами, повторяющий все те же провокационные пассажи и возлагающий ответственность за происходящее в САР исключительно на Дамаск, а вместе с ним и на Москву", — добавил дипломат.
Франция вечером 14 апреля распространила в СБ ООН новый проект резолюции по Сирии. Соавторами документа стали США и Великобритания. По словам постпреда Франции, «цель резолюции — перезапустить коллективные действия Совета Безопасности по работе с химическим досье, по защите мирного населения и работе над политическим урегулированием сирийского кризиса».
США, Британия и Франция в ночь на 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. Сирийские власти неоднократно заявляли, что весь химический арсенал был вывезен из страны под контролем ОЗХО.
Как сообщило Минобороны РФ, целями удара США, Великобритании и Франции по Сирии 14 апреля были объекты в Барзе и Джарамани, а также ряд аэродромов. В отражении удара армия САР использовала комплексы ПВО С-200, С-125, «Оса», «Квадрат», «Бук» и «Стрела». Те объекты, которые прикрывались комплексами ПВО, практически все отразили удар. Всего сирийскими подразделениями ПВО была уничтожена 71 крылатая ракета из 103, выявленных в воздушном пространстве республики. Ни один аэродром не получил серьезных разрушений. При этом по научно-исследовательским объектам в районе Барзы и Джарамани, по оценке МО РФ, применено 30 ракет и управляемых авиабомб. Из них 5 было уничтожено сирийскими средствами ПВО. При отражении удара сирийская армия израсходовала 112 зенитных управляемых ракет.
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