Посол Сирии в России: Москва дала ясный посыл всему миру 

Поддержав Дамаск, Москва дала ясный посыл всему миру — больше нельзя соглашаться с политикой вседозволенности в межгосударственных отношениях. Об этом заявил посол Сирийской Арабской Республики в России Риад Хаддад, выступая на «круглом столе» в Дипломатической академии МИД РФ.
Он отметил, что САР стремится установить хорошие дружественные отношения со всеми странами «на основе общности интересов». «Мы выступаем за тот миропорядок, который отрицает гегемонию и агрессию против суверенных народов, давление на них в вопросах выбора своего будущего. Сирия продолжает поддерживать те народы, которые борются за свои законные права на основе установленных международных принципов», — отметил Риад Хаддад.
По мнению сирийского посла, сегодняшняя ситуация в мире угрожает международной стабильности и безопасности. «Институты ООН сегодня некоторые страны используют для агрессии путём навязанной повестки заседаний. Всё это ясно осознают народы, которые выступают за свободу и независимость государств. И Сирия в такой борьбе не одинока», — отметил Риад Хаддад.
Посол САР в РФ заявил, что поддержка России, которую она вновь заявила Сирии, имеет колоссальное значение. По его словам, это позволило создать новую международную повестку — выступить за мир, где нет места гегемонии и агрессии. «Москва неоднократно подчёркивала важность уважения к суверенитету государств и поддержки сирийского народа в его борьбе с терроризмом. Это стало ясным посылом всему миру — больше нельзя соглашаться с политикой вседозволенности в межгосударственных отношениях», — заявил он и отдельно отметил поддержку и гуманитарную помощь, которую оказывает сирийскому народу Русская православная церковь.
Дипломаты РФ отмечают, что сегодня страны западной коалиции совершат действия, которые опрокидывают авторитет ООН и основы международного права. Как заметил замглавы МИД России Михаил Богданов, западные страны не хотят оказывать гуманитарную помощь населению Сирии, если законные власти страны не уйдут в отставку. По мнению МИД России, такая позиция неприемлема.