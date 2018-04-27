Посол Сирии в России: Москва дала ясный посыл всему миру

Он отметил, что САР стремится установить хорошие дружественные отношения со всеми странами «на основе общности интересов». «Мы выступаем за тот миропорядок, который отрицает гегемонию и агрессию против суверенных народов, давление на них в вопросах выбора своего будущего. Сирия продолжает поддерживать те народы, которые борются за свои законные права на основе установленных международных принципов», — отметил Риад Хаддад.

По мнению сирийского посла, сегодняшняя ситуация в мире угрожает международной стабильности и безопасности. «Институты ООН сегодня некоторые страны используют для агрессии путём навязанной повестки заседаний. Всё это ясно осознают народы, которые выступают за свободу и независимость государств. И Сирия в такой борьбе не одинока», — отметил Риад Хаддад.

Посол САР в РФ заявил, что поддержка России, которую она вновь заявила Сирии, имеет колоссальное значение. По его словам, это позволило создать новую международную повестку — выступить за мир, где нет места гегемонии и агрессии. «Москва неоднократно подчёркивала важность уважения к суверенитету государств и поддержки сирийского народа в его борьбе с терроризмом. Это стало ясным посылом всему миру — больше нельзя соглашаться с политикой вседозволенности в межгосударственных отношениях», — заявил он и отдельно отметил поддержку и гуманитарную помощь, которую оказывает сирийскому народу Русская православная церковь