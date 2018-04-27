Учитель скрутил школьника во время урока

В одной из школ Мурманска учитель решил применить к ученику совсем не воспитательный метод: взрослый мужчина скрутил ребенка, который активно пытался выбраться.

Видеозапись была сделана и выложена в Сеть его одноклассником.