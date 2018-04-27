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Учитель скрутил школьника во время урока
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Учитель скрутил школьника во время урока 

Рамблер 43 минуты назад
В одной из школ Мурманска учитель решил применить к ученику совсем не воспитательный метод: взрослый мужчина скрутил ребенка, который активно пытался выбраться.
Видеозапись была сделана и выложена в Сеть его одноклассником.
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