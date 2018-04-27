В Майкопе прошла акция «Чистый четверг»

В рамках месячника по благоустройству и наведению санитарного порядка в Майкопе продолжается генеральная уборка городских территорий.

«В минувший четверг состоялась очередная акция чистоты, в которой приняли участие более тысячи человек — работники республиканских и муниципальных органов власти, предприятий и учреждений, актив территориального общественного самоуправления, студенты вузов и ссузов. Они занимались ликвидацией свалок, очищали от мусора и поросли лесополосы, зоны отдыха, берега реки Белой, территории мемориальных комплексов и обочины дорог. Всего было приведено в порядок около 20 территорий», рассказали в пресс-службе администрации Майкопа.

Для вывоза мусора на полигон привлекалась специализированная техника.