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В Майкопе прошла акция «Чистый четверг»
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В Майкопе прошла акция «Чистый четверг» 

АиФ Адыгея 47 минут назад
Фото: АиФ Адыгея
В рамках месячника по благоустройству и наведению санитарного порядка в Майкопе продолжается генеральная уборка городских территорий.
«В минувший четверг состоялась очередная акция чистоты, в которой приняли участие более тысячи человек — работники республиканских и муниципальных органов власти, предприятий и учреждений, актив территориального общественного самоуправления, студенты вузов и ссузов. Они занимались ликвидацией свалок, очищали от мусора и поросли лесополосы, зоны отдыха, берега реки Белой, территории мемориальных комплексов и обочины дорог. Всего было приведено в порядок около 20 территорий», рассказали в пресс-службе администрации Майкопа.
Для вывоза мусора на полигон привлекалась специализированная техника.
Напомним: глава Адыгеи Мурат Кумпилов поставил перед муниципалитетами задачу: обеспечить санитарный порядок — в том числе в зонах отдыха. Этот вопрос находится на особом контроле мэра Майкопа Андрея Гетманова.
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