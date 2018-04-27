В Испании начались митинги из-за слишком мягкого приговора насильникам

Слишком мягкий приговор пяти насильникам возмутил всю Испанию . Сотни тысяч человек вышли на улицы городов, чтобы выразить свое недовольство вердиктом суда, отправившего преступников за решетку всего на девять лет.

Согласно правовой системе пиренейского королевства, они могут получить разрешение временно покидать территорию тюрьмы уже через полгода (для этого надо отбыть четверть срока, при этом учитывается и предварительное заключение, а задержаны молодые люди были в июле 2016 года). При этом они смогут проводить на свободе до 36 дней в году, но не более семи дней подряд. Если при этом они ничего не нарушат, то условия наказания могут стать еще мягче, а после того, как они отбудут три четверти срока, получат возможность подать запрос на условно-досрочное освобождение.

Столь мягкий приговор оказался возможен из-за обилия формулировок в Уголовном кодексе. Для того, чтобы изнасилование являлось таковым, жертва должна активно сопротивляться, или нужно доказать, что ее запугали, иначе это будет признано всего лишь злоупотреблением ситуацией. Так и оказалось в деле «Ла Манада».

За его исходом следила вся Испания, тем более, что никто не знал, чем завершится суд, заседания проходили за закрытыми дверями, прокуратура требовала 22 года тюрьмы каждому обвиняемому, а защита настаивала на невиновности подсудимых.

Само преступление произошло во время празднования Сан-Фермина в июле 2016 года. Пять молодых людей (военных и гражданских гвардейцев) в состоянии алкогольного опьянения напали на 18-летнюю девушку. Все происходящее они снимали на камеры своих телефонов, а ее сотовый они отняли, чтобы она не могла позвать на помощь. Врачей в итоге вызвали прохожие, увидевшие плачущую на улице девушку.

А пока юристы спорят, что нужно сделать, чтобы не допустить подобного в будущем, на сайте change.org появилась петиция с требованием дисквалифицировать судей, вынесших столь мягкий приговор. Менее чем за сутки ее подписали свыше 750 тысяч человек.