Во «Внуково» могут запретить лежать на сидениях в зале ожидания 

Спящий лёжа сразу на нескольких креслах в зале ожидания пассажир — обычная картина для посетителей аэропорта. Также встречаются и те, кто уютно расположился прямо на полу или ступенях, не найдя свободного места, чтобы переждать время до вылета рейса. Однако теперь, за подобные вольности станут наказывать.
Московская областная Дума приняла поправки, запрещающие находиться в лежачем положении на скамьях, а также сидеть на полу или лестничных пролётах. Нарушителям будут грозить денежные штрафы. До 4 тысяч рублей будет взиматься с юридических лиц, до 2 тысяч с должностных и до 500 рублей с рядового пользователя небесной гавани. Кроме того, теперь официально нельзя будет слушать громкую музыку без наушников, а также использовать раковины в туалетах для стирки или принятия душа. Любители прокатиться, а не пройтись на своих двоих, также останутся не у дел. Ограничения охватывают передвижения на гироскутерах, сигвеях, моноколесах, велосипедах, самокатах, роликовых коньках и верхом на четвероногом питомце.
По словам председателя комитета по вопросам транспортной инфраструктуры, связи и информатизации Мособлдумы Олега Григорьева, на сегодняшний день правила распространяются на три городских аэропорта: «Домодедово», «Шереметьево» и «Жуковский». Что касается «Внуково» на Западе Москвы, то его руководство ещё не приняло окончательного решения.