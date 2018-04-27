Во «Внуково» могут запретить лежать на сидениях в зале ожидания

Спящий лёжа сразу на нескольких креслах в зале ожидания пассажир — обычная картина для посетителей аэропорта. Также встречаются и те, кто уютно расположился прямо на полу или ступенях, не найдя свободного места, чтобы переждать время до вылета рейса. Однако теперь, за подобные вольности станут наказывать.