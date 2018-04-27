«Ушёл на фронт „прямо с лошади“»: нашлись родные южноуральца, погибшего в 1942 году под Орлом

Челябинской области нашлись правнучка и внук фронтовика Ивана Сорокина из Пласта, останки которого поисковики обнаружили в Орловской области . Родные узнали обо всём от друзей-однофамильцев, которые увидели информацию о розыске родных солдата в соцсетях после публикации на 74.ru.

Останки Ивана Сорокина, погибшего на 25-м году жизни в феврале-марте 1942 года в бою во время Великой Отечественной войны, наши члены поискового отряда «Костёр» в Болховском районе Орловской области. Солдата удалось опознать благодаря медальону с запиской. Все эти годы он числился без вести пропавшим. Следователи СК, чьи подшефные кадеты работают в поисковом отряде, проверяли адрес в Пласте и пытались найти родственников Ивана Сорокина.

— Из военкомата нам сообщили, что нашлись близкие Ивана Сорокина, — рассказал заместитель руководителя следственного отдела по Южноуральску регионального управления СК Павел Карпаков.

— По телевизору часто рассказывают о том, что находят захоронения фронтовиков. Каждый раз мы думали: вот бы нашего прадеда нашли! — рассказала правнучка фронтовика Клавдия Сорокина. — Наши друзья-однофамильцы увидели во «ВКонтакте», что нашли некоего Ивана Сорокина, и передали нам.

Внук фронтовика Владимир Сорокин пока с трудом верит в случившееся. Он рассказывает, что дед работал на шахте и ушёл на фронт «прямо с лошади».

— Двоюродный брат деда рассказывал, что они вместе рыли окопы, и в какой-то момент дед сказал ему: «Ну всё, Николай, больше не увидимся». Николай попал в госпиталь. После того, как закончилась война, отец в 13 лет работал за буханку хлеба и кружку молока — вот такая участь была у детей, чьи отцы не вернулись с войны, — рассказал Владимир Сорокин.

Останки Ивана Сорокина нашли в углублении, напоминающем погреб или блиндаж. По всей видимости, местные жители сложили туда погибших солдат в качестве санитарно-боевого захоронения. Помимо нашего земляка там обнаружили останки ещё 12 человек. Не исключено, что их может быть больше — поисковики ещё не закончили работы на том участке. Торжественное захоронение останков южноуральского фронтовика предварительно запланировано на 5 мая.